Statoquotidiano.it, MANFREDONIA, 2 AGOSTO 2022 – Come racconta l’enciclopedia Treccani, il gelato è una creazione tipicamente italiana.

Il primo esempio di gelato simile a quello attuale è apparso nella Firenze del sedicesimo secolo; i primi veri gelatai furono quindi dei fiorentini.

I metodi di preparazione del gelato sono diversi e non tutte le gelaterie sono uguali: i gelati più gustosi sono di solito quelli artigianali, dove spesso è la qualità degli ingredienti a fare davvero la differenza.

Poche delle persone che sono passate per la bella Manfredonia non hanno mai mangiato il gelato di Bramanthe. Forse sono i gusti particolari, che cambiano seguendo la stagionalità degli ingredienti, o forse è la vasta scelta tra cioccolato fondente ,gianduia o bianco ad attirare molti; certo è che a Manfredonia un gelato da Bramanthe non si rifiuta mai. Il marchio è nato nel 2016 a Manfredonia. Il gelato è prodotto solo con ingredienti genuini e nel rispetto dell’ambiente; Bramanthe infatti si impegna infatti a scegliere materiali biodegradabili e con un ridotto impatto sull’ambiente per produrre le loro coppette e cucchiaini.

