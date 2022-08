Cerignola, Bonito: “Ecco come diventerà via Manfredonia”

CERIGNOLA (FOGGIA), 02/08/2022 – “Ecco come diventerà via Manfredonia. Cambia definitivamente la viabilità su via Manfredonia (SP77), all’altezza dell’ingresso della zona industriale di Cerignola, dove al pericoloso incrocio che connette alla Rivolese e allo svincolo della SS16 sarà realizzata una rotatoria per migliorare il traffico.

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato il progetto col quale si intende migliorare la viabilità su una delle vie più trafficate d’accesso e di uscita a e da Cerignola. La proposta è stata illustrata in consiglio comunale dall’assessore ai Lavori Pubblici Mario Liscio.Questo intervento è importante per due aspetti: perché da una parte si intende intervenire sulla sicurezza dei cittadini, considerato anche l’elevato numero di incidenti stradali generati da un incrocio a raso molto pericoloso; dall’altra parte si affina la concertazione tra pubblico e privato, che in questo caso realizza l’opera, nell’interesse collettivo e non, come successo in passato, sbilanciando i rapporti in favore di pochi noti. Si tratta di piccoli interventi che avranno un impatto prezioso sull’intera cittadinanza.