Cerignola, poliziotto rimprovera figlio di un carabiniere: video diventa virale

FOGGIA, 02/08/2022 – (telesveva) E’ virale la ramanzina del poliziotto al figlio di un carabiniere. “Questa volta racconto tutto a tuo padre”, “se questa è la Cerignola bene, questa è una città di m…”: è virale la ramanzina con cui un poliziotto in servizio nella città del foggiano ha redarguito un giovane ragazzo, figlio di un carabiniere.

La pattuglia è intervenuta qualche sera fa per sedare gli schiamazzi di un gruppo di giovani che stavano passando la serata nel centro ofantino. A rispondere all’intervento della Polizia uno dei giovani, immediatamente riconosciuto dall’agente come il figlio di un collega carabiniere. È proprio questo elemento ad aver fatto infuriare il rappresentante delle forze dell’ordine: “posso aspettarmi un atteggiamento del genere da qualsiasi altro, non dal figlio di chi porta la divisa come me” redarguisce l’agente in un intervento quasi tutto in dialetto cerignolano. Il video, girato da qualcuno del gruppo di ragazzi che hanno innescato la chiamata alle forze dell’ordine, è diventato virale e molti sono i messaggi di approvazione per le esternazioni pur colorite del poliziotto. (telesveva)