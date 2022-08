Danni agli oliveti sul Gargano, la Regione autorizza abbattimento storni

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/08/2022 – La Giunta ha autorizza to per l’annata 2022/2023, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, in particolare olivicole, il prelievo della specie “storno” (sturnus vulgaris) nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti .

Gli storni si potranno prelevare nell’ Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”, nell’area “Fascia pedegarganica della provincia di Foggia, con i limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità; i limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità; n. massimo di operatori da autorizzare: 333, condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto; periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 09 novembre 2022 – 18 gennaio 2023. Non sarà consentito per il prelievo della specie “storno” sul territorio regionale l’uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.