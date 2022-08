La triste storia dell’impianto TMB di Passo Breccioso, e come da proprietari siamo diventati ospiti poco graditi

StatoQuotidiano.it, Foggia 02 agosto 2022. Correva l’anno 2010 e con determina dirigenziale n. 2367 l’amministrazione provinciale rilasciava l’Autorizzazione Integrata Ambientale che permetteva l’entrata in funzione dell’impianto di biostabilizzazione di Foggia, impianto di proprietà del Comune di Foggia che serviva per ridurre sostanzialmente il carico inquinante dei rifiuti che l’ATO FG03, ossia la città di Foggia, smaltiva in discarica eliminando la produzione del pericoloso percolato.

In seguito al fallimento di AMICA il Presidente della Regione, con ordinanza dell’otto gennaio 2013, ordina alla società AMIU SpA, con socio unico il Comune di Bari, di gestire l’impianto di biostabilizzazione e ne autorizza l’esercizio in attesa del completamento dell’iter ordinario di autorizzazione. Con la stesura del “Contratto Provvisorio” l’affidamento del servizio di igiene urbana e della gestione dell’impianto di biostabilizzazione veniva definita la durata dell’affidamento fino al 31 luglio 2013 salvo proroga con decreto presidenziale, avvenuta, per altri 180 giorni invitando il Comune di Foggia ad accelerare l’iter amministrativo per l’affidamento definito del servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lproroga è stata reiterata, successivamente, al 30.6.2014 e di proroga in proroga con l’entrata in AMIU del Comune di Foggia si è giunti, dopo oltre 50 proroghe tecniche, ai nostri giorni.

Nella Relazione Tecnica allegata alla delibera di Consiglio Comunale n.157 del 2014 si legge che all’impianto di biostabilizzazione sono impiegati in totale 28 dipendenti e che “l’impianto di multiselezione, risulta ancora inattivo in quanto non sono stati realizzati gli interventi di revamping previsti dall’amministrazione Comunale per il suo ripristino anche parziale. I rifiuti raccolti in maniera differenziata sono stati conferiti presso una piattaforma CONAI di Foggia ma è ovvio che tale conferimento deve restare provvisorio in quanto il funzionamento della piattaforma costituisce obiettivo prioritario nello sviluppo dei servizi”.

Nell’anno 2020 con determinazione n. 351 del dirigente dell’area AIA-RIR di Regione Puglia veniva disposto un aggiornamento non sostanziale dell’AIA al fine di permettere l’introduzione all’interno della linea di trattamento RSU del rifiuto con codice EER 191212, consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi sino a 50 tonnellate al giorno, ossia il 10% del massimo trattabile che resta fermo a 500 tonnellate al giorno.

La storia dell’impianto di biostabilizzazione prosegue con l’ampliamento del bacino di utenza servito allargandolo a buona parte della provincia di Foggia e, in alcuni momenti, anche a parte della BAT … da qui in poi cominciano i problemi per la città di Foggia.

In questa storia ci sono troppe cose che non tornano cominciando dalla mancata riduzione dei volumi da trattare perché, pur considerandolo un obbiettivo prioritario, non si è mai fatto il revamping dell’impianto di multiselezione danneggiato da un incendio e di questo impianto si è persa ogni traccia come è rimasta al palo la raccolta differenziata in città mentre aumentando il bacino di utenza, passato dai 150.000 abitanti di Foggia agli oltre 500.000 serviti ora, si è potenzialmente ridotta la capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati di 50 tonnellate al giorno.

C’è da capire chi governa il conferimento dei rifiuti all’impianto di biostabilizzazione perché, va ricordato sempre, l’impianto di Passo Breccioso nasce per trattare i rifiuti di Foggia e qualcuno, ossia il gestore AMIU Puglia e AGER, devono spiegare il perché spesso si blocca il conferimento dei rifiuti di Foggia per favorire i rifiuti provenienti da altri comuni come gli stessi devono spiegare perché a fronte di una disponibilità di Progetto Ambiente ad accettare sino a 500 tonnellate di rifiuti al giorno si blocca il rifiuto proveniente dall’impianto foggiano che al massimo, considerando lo svuotamento di una cella e un terzo al giorno e la riduzione in peso del rifiuto trattato di circa il 30%, non supera le 500 tonnellate tra biostabilizzato da mandare in discarica e frazione secca da mandare all’incenerimento.

Resta poi da capire, e questo ora è compito dei Commissari Straordinari, perché la gestione dell’impianto di Passo Breccioso non sia mai stata regolarizzata con un contratto di gestione che preveda un canone di affitto, come per tutte le attività produttive, e chi abbia disposto che il pagamento per lo stesso avvenga su base forfettaria al materiale trattato.

Resta da capire se gli stipendi degli originari 28 dipendenti, e degli attuali 42, siano pagati con i soldi della TARI considerandoli nel totale dei dipendenti AMIU Puglia di Foggia o se AMIU Puglia provveda al loro pagamento con i proventi della gestione dell’impianto di biostabilizzazione. L’assenza di un Contratto di gestione implica che il Comune non abbia potuto pretendere clausole di gestione che salvaguardino la finalità con cui l’impianto è stato costruito anche con fondi comunali, ossia trattare i rifiuti della città.

In ultimo, ma non ultimo per importanza, la tecnostruttura comunale e gli attuali Commissari Straordinari devono spiegare com’è possibile che un impianto comunale, così come il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sia gestito per anni e anni sulla base di un contratto provvisorio alla gestione degli stessi perché, è utile ricordarlo, il Presidente della Regione imponeva il rispetto delle normative vigenti nel 2013 e che le delibere ANAC nn. 576 e 591 del 28 luglio 2021 chiariscono che nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza e controllo sull’affidamento e sulla esecuzione di contratti pubblici, ai sensi degli artt. 213 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamando le stazioni appaltanti al corretto e ponderato utilizzo degli istituti e strumenti – e in particolare la proroga tecnica – delineati dal legislatore per far fronte all’urgenza, nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento, di non interrompere l’esecuzione delle attività contrattuali in essere, purché ciò avvenga in presenza di circostanze eccezionali, tassativamente previste per legge ed espressamente preventivate nel precedente affidamento. Di questo aspetto forse meglio sarebbe se si interessasse la magistratura contabile se non la Procura della Repubblica.

Foggia 1 agosto 2022

Giorgio Cislaghi – Delegato provinciale per le tematiche ambientali ACLI Foggia