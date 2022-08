StatoQuotidiano.it, Manfredonia 02 agosto 2022. E’ ben risaputo che il calcio sia lo sport più amato e praticato al mondo. Naturalmente, il luogo adatto per la sua pratica dovrebbe essere un terreno di gioco ma esistono delle eccezioni.

Una di queste, infatti, è rappresentata dalla grande superficie della centralissima Piazza del Popolo di Manfredonia, che, notoriamente sin dal momento della sua integrale rifacimento, si è trasformata da salotto e cuore della città in un terreno di gioco o comunque in un parco giochi.

A latere della piazza, vi sarebbe in bella vista un segnale stradale nel quale a chiari lettere è indicato il divieto di giocare a calcio nella piazza. Ciò nonostante, in spregio a tale divieto, ogni giorno, dalle ore 17 alle 21, chiunque frequenti la piazza del popolo, assiste a partitelle di calcio, palleggi e passaggi con palloni, scorribande con i monopattini e bici tra le persone ed i tavoli posti dalle due attività commerciali ivi presenti, pallonate contro i vetri del portone di Piazza del Popolo 3 ed al portone di ingresso del Comune di Manfredonia nonchè della chiesa di San Domenico.

Non sono stati rari i casi in cui le pallonate hanno attinto nel viso delle persone o turisti con conseguenze del tutto spiacevoli.

Da ultimo una ragazza ha subito la rottura di un paio di occhiali da vista progressivi del valore di € 500,00, ricevendone solo delle scuse. I residenti della piazza del Popolo, pur comprendendo la voglia ludica dei bambini, ritengono che sia inaccettabile che il gioco del calcio debba continuare ad essere praticato in piazza, soprattutto, alla luce anche del vistoso divieto sancito da una ordinanza sindacale, del tutto inosservata.

Il divieto esiste, ma chi lo rende effettivo, o meglio perché mai nonostante il divieto non vi è mai in piazza del Popolo alcun agente della Polizia Locale a renderlo effettivo, magari erudendo i genitori ed i bambini sul divieto di giocare a calcio?

I residenti di Piazza del Popolo tramite il loro amministratore Prencipe Raffaele hanno fatto già pervenire una protesta formale al Comune di Manfredonia, con la speranza che il problema possa essere definitivamente risolto, non certamente con una attività di repressione, ma di educazione civica tramite la presenza di agenti di Polizia Locale. E’ impensabile che questo fenomeno che avviene da quasi un decennio, nonostante un vistoso divieto debba impunemente essere ancora tollerato. I cittadini di Piazza del Popolo e non solo, non ci stanno.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 02 agosto 2022