Puglia, “Botte e insulti al bar solo perché sono trans”

BARI, 02/08/2022 – (repubblica) “È stata un’umiliazione terribile. In quei momenti ho temuto il peggio”. Ha trovato la forza per raccontare l’aggressione transfobica di cui è stata vittima, Erika Galassi, ma ancora non riesce a dimenticare la paura di quella mattina.

” Mi trovavo in un bar di Bisceglie che frequento abitualmente – spiega Galassi – stavo prendendo un caffè quando un uomo, che non avevo mai visto prima, ha iniziato a insultarmi “. Parole pesanti che il cliente del locale alla periferia della città avrebbe pronunciato con toni minacciosi nei confronti della donna, per motivi legati alla sua identità sessuale. Subito dopo, però, la situazione sarebbe degenerata in violenza. Galassi, infatti, racconta di essere stata colpita fra il collo e l’orecchio dall’uomo.

“Ero terrorizzata – dice – anche perché qualcuno fra i presenti ha persino riso senza difendermi”. A quel punto, l’uomo avrebbe lanciato una sedia e un tavolino contro il bancone dietro il quale si sarebbe nascosta la donna. ” Il sistema di videosorveglianza del locale ha ripreso tutto – afferma Galassi – in quel momento ho pensato anche a mia madre che mi stava aspettando fuori in macchina. È anziana e disabile, e quell’uomo, probabilmente ubriaco, non ha esitato a rompere lo specchietto della mia auto”. (repubblica)