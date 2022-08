Stadio Miramare di Manfredonia, “Campa cavallo che l’erba resta”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 2 agosto 2022. Le parole pronunciate da Iraldo Collicelli, amministratore della società “Manfredonia Miramare”, nell’ultima conferenza stampa del Manfredonia Calcio 1932, suonavano come rassicuranti: “Per la prima di campionato il terreno di gioco sarà pronto ed il Manfredonia Calcio giocherà regolarmente”.

Tale promessa è stata apprezzata ed avallata dal Sindaco Rotice al tavolo unitamente al Presidente Di Benedetto. A distanza di una settimana circa, i lavori sarebbero ancora al palo. Grandi rotoloni di terreno di gioco divelti dalla sede, fanno bella mostra di sé al centro del terreno di gioco, specificatamente, quelli del primo terreno di gioco sintetico e del secondo che fu sovrapposto al primo.

Quale sarebbe il problema che ha determinato la sospensione dei lavori? E’ stato precisato dal diretto interessato che vi sarebbero alcuni problemi con le ditte di smaltimento che devono riceverlo, in via di risoluzione. Voci di popolo, paventerebbero, invece, che si starebbe pensando di utilizzarlo parzialmente sui campi di periferia, alleggerendo i costi di smaltimento. Sta di fatto che, di questo passo, considerando che siamo già al 2 di agosto, quindi in pieno periodo feriale, difficilmente lo stadio ed il terreno di gioco saranno pronti per l’inizio del campionato.

In sostanza, in questi giorni, il Manfredonia Calcio si radunerà per l’inizio della preparazione pre campionato, con un organico di tutto rispetto, sul terreno di gioco di Trani Capirro, lontano dai propri tifosi. Poi per una buona decina di giorni sarà in ritiro a San Giovanni Rotondo ed al termine della preparazione, tornerà ad allenarsi su terreno di gioco, sic stantibus, da decidersi. Problemi anche per il settore giovanile e scuola calcio, i cui stage pre campionato, dovranno inevitabilmente svolgere con non pochi disguidi in trasferta, così come avvenuto per lo stage degli Under 19. Speriamo che quanto promesso sia attuato nella tempistica ma di questo passo, probabilmente, l’unica soluzione dovrebbe essere lavorare anche di notte.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 02 agosto 2022q