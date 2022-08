Terzo pienone consecutivo di gente per Manfredonia ed il suo Carnevale

in Piazza Maestri d’Ascia, che ha visto la direzione artistica di Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, artista di fama internazionale, detentore di 7 Guinness dei primati. Lo hanno affiancato nella conduzione Chiara Falcone ed il noto stylist, costumista ed esperto di immagine Giovanni Ciacci che si presterà alle imprevedibili performance di Alexis. Ricchissimo il programma della serata (un voluto richiamo all’eccellenza della Gran Parata delle Meraviglie, unica nel suo genere al mondo, con la partecipazione di migliaia di bambini e studenti degli Istituti scolastici) che ha visto esibirsi grandi interpreti, dal noto cantante Ottavio de Stefano a Samuel Barletti, considerato il più bravo ventriloquo del mondo, vincitore di un’edizione di Italia’s Got Talent, passando per la magica voce dell’imitatore Stefano Bucci. Spazio, quindi, alla comicità proveniente dalla tv con Santino Caravella, alle acrobazie del visual artist Mickael Brest, la dottoressa Paola Catapano, nota divulgatrice dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare in collegamento con la piazza proprio dal CERN di Ginevra.