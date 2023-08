Coppa San Sabino: a Canosa di Puglia 120 iscritti per l’edizione numero 72

Ci siamo! Ecco la 72°edizione della Coppa San Sabino che, annualmente, si presenta con le credenziali di appuntamento di grossa risonanza per la categoria dilettanti élite e under 23, molto seguito dagli sportivi e dagli appassionati in occasione della festa di San Sabino, patrono della Città di Canosa di Puglia.

Organizzata dal Gruppo Sportivo Patruno, la manifestazione si svolge mercoledì 2 agosto (domani) su un percorso urbano ed extra-urbano di 134,1 chilometri ripetendo nove volte un anello di 14,9 chilometri con partenza ufficiosa (alle 9:00) e arrivo in viale Bovio.

Tra i 120 atleti iscritti in rappresentanza di 20 squadre ci sono ben cinque ragazzi pugliesi di nascita: Vittorio Carrer del Velo Racing Palazzago (Corato), Ettore Loconsolo della Beltrami TSA Tre Colli (Bisceglie), Michele Coccia dell’Aran Vejus (Cagnano Varano), Francesco Binetti (Bisceglie) e Davide De Giorgi (Galatone) della Pro.Gi.T Cycling Team che a sua volta è la squadra che ha domiciliazione a Bari.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Gragnano Sporting Club, MG K Vis Colors for Peace, Pro.Gi.T Cycling Team, Polisportiva Tripetetolo, Campana Imballaggi Goe&Tex Trentino, Onec Team, Velo Racing Palazzago, Etruria Team Sestese-Amore&Vita, Futura Team, UC Pistoiese, UC Pregnana Team Scout, Calzaturieri Montegranaro-Marini Silvano, VPM Moretti SCS, Aran Cucine Vejus, Lineaorobike Avezzano, Team Mazzola, UC Trevigiana Energiapura Marchiol, Forno Pioppi, ACDC Trofa e Beltrami TSA Tre Colli.

ALBO D’ORO

2005 Gianmarco Di Francesco, 2006 Fabio Taborre, 2007 Julian David Munoz Giraldo, 2008 Angelo Pagani, 2009 Manuel Fedele, 2010 Daniele Dall’Oste, 2011 Donato De Ieso, 2012 Nicola Gaffurini, 2013 Giorgio Cecchinel, 2014 Marlen Zmorka, 2015 Niko Colonna, 2016 Amine Ahmed Galdoune, 2017 Kristian Javier Yustre Rodriguez, 2018 Gabriele Pellizzari, 2019 Andrea Cacciotti, 2020 non disputata a causa della pandemia di Covid-19, 2021 Maxim Varenyk (Ucraina), 2022 Kyrylo Tsarenko (Ucraina).