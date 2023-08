Disagi alle Poste di San Severo, Miglio: “Incresciosa situazione”

FOGGIA – A seguito dei disservizi e dei disagi lamentati in questi giorni dalla utenza dell’Ufficio Centrale di Poste Italiane, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il Movimento Italiani Disabili ha giustamente denunciato i disagi che molti utenti -in particolare le persone anziane e malate – stanno affrontando per avere accesso agli sportelli dell’Ufficio Postale “San Severo Centro” di via Filippo D’Alfonso: ore di fila al sole, in questi giorni di caldo insopportabile.

Mi sono attivato contattando la Direzione dell’Ufficio Postale ed inviando anche una nota scritta affinchè siano presi ad horas i provvedimenti necessari, indicando anche alcuni possibili soluzioni per risolvere immediatamente i problemi giustamente lamentati.

Essendo l’afflusso maggiore agli sportelli dell’Ufficio Postale determinato dalla erogazione dei trattamenti pensionistici, una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di scaglionare la riscossione delle pensioni, oppure permettere la fruizione dei servizi in orari diversi, a seconda della tipologia degli stessi. Seguirò l’evoluzione della incresciosa situazione con la dovuta attenzione”.