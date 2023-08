Foggia, minore investito in via della Repubblica: è grave

Foggia – Un ragazzino di 15 anni è stato investito nel pomeriggio in via della Repubblica a Foggia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’autovettura coinvolta si è fermata per i primi Soccorsi.

Sul posto la polizia locale sul posto per i rilievi. Il 15enne avrebbe riportato numerose ferite, ed è stato trasportato con urgenza in Pronto Soccorso dai sanitari del 118.

Stando a una prima ricostruzione de “La Repubblica”, “il minore era su un monopattino quando sarebbe stato investito da una utilitaria il cui conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi”. “Trasportato all’ospedale è stato ricoverato in prognosi riservata: ha subito un trauma cranico e lesioni alla milza. A causa dell’incidente la polizia locale che sta indagando sull’accaduto è stata costretta a chiudere un tratto della via per alcune ore”.

A cura di Giovanna Tambo, Foggia, 02 agosto 2023