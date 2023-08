Bari, 2 agosto 2023 – 32 studenti di architettura del terzo e quarto anno del Department of Architectural Science della Toronto Metropolitan University (Canada) sono stati ospiti nei mesi di giugno e luglio del Politecnico di Bari e del Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ArCoD). Coordinatore di progetto Poliba, prof. Umberto Berardi, Dipartimento ARCOD.

La loro presenza in Puglia, al Poliba, trova spazio nell’ambito di un progetto internazionale che coinvolge i due atenei, per mezzo dei rispettivi dipartimenti, per favorire lo studio e l’interscambio di esperienze diverse legate alle rispettive scuole d’architettura in rapporto al territorio, alle necessità e possibili soluzioni. E così, gli studenti canadesi hanno potuto conoscere le attività scientifiche condotte nel Dipartimento di Architettura del Politecnico attraverso seminari, visite di studio, workshop progettuali, in una intensa attivita’ quotidiana che ha permesso alla delegazione ospite nord americana di interagire quotidianamente con tutte le discipline del Dipartimento del Poliba. Visite guidate sono state realizzate nelle citta’ di Trani, Bisceglie, Alberobello, Matera, Monopoli, Lecce.

Le caratteristiche dell’architettura Mediterranea e le sue valenze bioclimatiche, hanno permesso di offrire ad una delegazione cosi corposa di studenti un’esperienza pratica, un arricchimento internazionale, anche mediante le interazione con gli studenti del quarto e quinto anno del corso di laurea di architettura del Politecnico.

Partendo da esperienze diverse, particolare impegno, è stato dedicato nel corso della loro presenza, alle possibili soluzioni progettuali per il superamento degli insediamenti informali intorno alla citta’ di Foggia, in primis quello di Borgo Mezzanone avvicinandosi ai modelli insediativi di Segezia, Incoronata e Cervaro.

Le analisi critico-interpretative di questi luoghi tanto distanti da Toronto, hanno permesso agli studenti di interpretare in maniera originale il senso e la forma di questi insediamenti informali e delle borgate presenti sul territorio ipotizzando loro una nuova vita.

La reintepretazione dei caratteri insediativi, morfologici e spaziali di questi borghi, nonche’ l’esigenza di moduli abitativi innovativi e sostenibili, costituiranno per gli studenti tornati a Toronto proposte progettuali che saranno in mostra in Canada in due centri: dal 14 settembre 2023 presso l’Istituto Italiano di Toronto e a seguire, a novembre, presso il Consolato Italiano canadese.