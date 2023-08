Il Bosco speciale di Re Manfredi – quarta puntata

Il Bosco speciale di Re Manfredi – 4 puntata

Il Bosco era un luogo speciale per il Re Manfredi, un luogo che custodiva un segreto nel suo cuore. Era un luogo lontano dalla formalità della corte, un luogo dove poteva essere se stesso, senza il peso delle responsabilità reali che gravavano sulle sue spalle.

In quel luogo incantato, circondato dalla maestosità della natura, il Re si sentiva libero di esplorare la sua passione per la caccia. Amava andare in quel bosco solitario, senza servitori o scorta, immergendosi nella quiete e nella bellezza della natura selvaggia. Era l’unico momento in cui poteva godersi il silenzio e l’anonimato, l’unico momento in cui non doveva portare il peso della sua corona.

Le braccia dell’uomo Manfredi cavalcano Poseidon attraverso la Macchia della Costa,un luogo di bellezza selvaggia e contrasti affascinanti. Situata al confine tra il mare e il cielo e Manfredonia, questa regione era caratterizzata da una natura lussureggiante, con boschi fitti e alberi di ulivo che si estendevano a perdita d’occhio. Era un vero paradiso terrestre, dove la maestosità della natura si univa armoniosamente con l’immensità del mare e del cielo.

Gli ulivi secolari, dalle chiome ondulate e verdeggianti danzavano con il vento e diffondevano un profumo dolce e rilassante nell’aria. Il terreno era ricoperto da un tappeto di fiori colorati che si arrampicavano tra le radici degli alberi, creando un vero e proprio giardino naturale.

Da questo angolo di paradiso, lo sguardo si perdeva in un panorama mozzafiato. Le onde del mare si infrangevano con delicatezza sulla costa, disegnando schiuma bianca sulle spiagge dorate. Il cielo azzurro si fondeva con l’orizzonte, creando un’illusione di continuità tra terra e cielo.

Tuttavia, questa bellezza idilliaca era offuscata dalla presenza oscura e minacciosa dei briganti, ladri, assassini e taglia gola che infestavano la Macchia della Costa. Questi fuorilegge facevano della foresta il loro covo, sfruttando la fitta vegetazione e le grotte nascoste per sfuggire alla giustizia e organizzare i loro loschi affari.

Il contrasto tra la bellezza naturale e la presenza sinistra di questi malviventi creava un’atmosfera carica di tensione e pericolo. Anche se la Macchia della Costa era un luogo dove la natura esprimeva la sua potenza e la sua armonia, la presenza dei briganti gettava un’ombra di inquietudine su questa terra.

Le leggende e le storie di coraggiosi viaggiatori che osavano sfidare i pericoli della Macchia della Costa percorrevano i racconti di chi aveva avuto il coraggio di affrontare quei luoghi oscuri e misteriosi. Eppure, alcuni cercavano di rischiare, attratti dalla promessa di tesori nascosti e dalla possibilità di scoprire i segreti della Macchia.

Nonostante la minaccia dei briganti, la Macchia della Costa rimaneva un luogo magnetico, dove il fascino della natura e la sfida dell’avventura si univano in un mix irresistibile. Era un luogo dove il coraggio e la determinazione venivano messi alla prova, e dove coloro che osavano avventurarsi avrebbero potuto scoprire la vera essenza del loro spirito, affrontando le sfide della vita con audacia e saggezza. Manfredi era a conoscenza dei pericoli, ma la sua passione e il suo ardore per la caccia lo facevano dimenticare ogni minaccia. Il desiderio di essere tutt’uno con la natura e con se stesso era così forte da rendere insignificante ogni pericolo.

Le sue mani stringevano con forza le redini del cavallo, mentre i suoi occhi brillavano di eccitazione e di amore per il panorama mozzafiato del golfo. Quel luogo aveva un significato speciale per lui, tanto da fondarvi una città e dare il suo nome a Manfredonia. Ma pochi conoscevano il vero motivo per cui i suoi occhi brillavano con intensità: Quel luogo chiamato da Edor Grinoza il Bosco sul Mare.

Era il suo rifugio segreto, un luogo di incanto e di pace, nascosto tra alberi secolari che si affacciavano sul mare. Era un luogo in cui il Re poteva trovare tranquillità e connessione con la natura, lontano dalla frenesia della corte e delle faccende regali.

In quel bosco, il Re Manfredi si sentiva in sintonia con la terra e con se stesso. Poteva passeggiare tra gli alberi, ascoltando il dolce fruscio delle foglie e il canto degli uccelli, e lasciarsi trasportare dalla bellezza selvaggia del luogo.

Era lì che il Re poteva essere semplicemente Manfredi, l’uomo innamorato della natura e desideroso di sentirsi vivo, libero dai doveri e dalle cerimonie che accompagnavano il suo titolo. In quei momenti di intimità nel Bosco sul Mare, il Re trovava la serenità e la gioia che gli mancavano altrove.

Ma ciò che rendeva il Bosco sul Mare ancora più prezioso per il Re era un segreto che custodiva con gelosia. Era il luogo dei sogni con il suo amico più caro, il giardiniere Edor Grinoza. Il Bosco sul Mare aveva assistito alla nascita di un’amicizia speciale, un legame profondo tra un Re e un umile giardiniere che sarebbe durato per sempre.

Così, mentre il Re Manfredi cavalcava con passione e amore verso il Bosco sul Mare, si immerse in ricordi preziosi e in un senso di gratitudine per la bellezza della natura e per l’incontro che aveva cambiato la sua vita. Era un luogo che portava con sé la magia degli incontri significativi e dei segreti del cuore, un luogo in cui il Re poteva essere davvero se stesso, senza alcuna maschera o titolo regale a cui attenersi.

Da lontano Re Manfredi osservò con curiosità dei contadini che si trovavano lungo il sentiero nel bosco. Era chiaro che erano uomini dediti al lavoro nei campi, e probabilmente stavano tornando da Peschici, lontano da casa verso le loro rispettive abitazioni.

Tra loro, un uomo attirò particolarmente l’attenzione del Re. Era scuro di carnagione a causa dell’esposizione costante al sole, e indossava abiti sporchi di terra. La sua barba incolta conferiva all’uomo un’aria selvaggia e robusta, tanto che sembrava quasi avere una certa affinità con i buoi che guidava accanto al carro.

Man mano che Manfredi si avvicinava al gruppo, notò qualcosa di strano. Mentre il conduttore dei buoi sembrava essere uno del luogo, gli altri sei uomini vestiti da contadini avevano un aspetto diverso. Erano più alti e tosti di come ci si sarebbe aspettato da contadini di quei luoghi, e i loro abiti erano sorprendentemente puliti.

Queste incongruenze non sfuggirono all’occhio attento del Re, che iniziò a interrogarsi sulle possibili ragioni di tali differenze nell’aspetto dei contadini. Era possibile che fossero estranei a quei luoghi, travestiti per nascondere la loro vera identità? O forse c’era un altro motivo che giustificava il loro aspetto fuori dall’ordinario?

Manfredi sapeva che quei boschi erano noti per essere infestati da briganti e malviventi, e la presenza di uomini dall’aspetto sospetto poteva essere motivo di preoccupazione. Tuttavia, il Re decise di non farsi notare e di proseguire tranquillamente il suo cammino, mantenendo la prudenza e l’attenzione costante.

In quei luoghi selvaggi e pericolosi, la cautela era essenziale. Manfredi continuò il suo viaggio con occhi vigili, consapevole che l’incontro con persone ambigue poteva nascondere rischi e insidie. Era deciso a proteggere se stesso e il suo segreto, perché le Macchia della Costa nascondeva segreti oscuri, ma anche bellezze e tesori inaspettati. Con la sua mente avventurosa e il cuore ardente, il Re si preparò ad affrontare ciò che il bosco avrebbe riservato al suo coraggioso spirito.

Manfredi non era solo un uomo di coraggio e avventura, ma anche un osservatore acuto e perspicace. Mentre il conduttore dei buoi si avvicinava a Poseidon, il cavallo del Re, per accarezzarlo, il sesto senso del destriero percepì qualcosa di minaccioso e si imbizzarrì, alzando le due zambe anteriori e intimorando il contadino. La maestosità e la potenza di Poseidon erano stupefacenti, e Manfredi era abituato a controllare il suo nobile destriero con abilità e intuito.

Nel momento in cui il cavallo fece una leggera rotazione su se stesso, il riflesso del sole colpì un oggetto sotto il mantello di uno dei contadini. Manfredi, con uno sguardo veloce e attento, notò qualcosa di metallico, e il suo istinto gli suggerì che poteva trattarsi di un’arma nascosta.

Senza farsi notare, il Re continuò a osservare attentamente i contadini, cercando di capire cosa stesse accadendo. Il suo cuore iniziò a battere più velocemente, poiché aveva percepito il pericolo imminente. Era chiaro che quegli uomini non erano semplici contadini, ma assassini inviati per uccidere il Re.

Manfredi sapeva che doveva agire con prudenza e decisione. Non poteva permettere che i suoi nemici avessero la meglio. Con calma e determinazione, il Re decise di fingere di non aver notato nulla e di continuare la sua conversazione con il conduttore dei buoi.

Il contadino, ignaro di essere stato scoperto, continuò a parlare del bel cavallo di Manfredi, cercando di distrarre il Re. Tuttavia, Manfredi era ben consapevole del pericolo imminente e della necessità di proteggere se stesso.

Rapidamente, il Re formulò un piano nella sua mente. Dovrebbe fare in modo di lasciare i contadini senza destare sospetti, ma poi agire con fermezza e rapidità per difendersi.

Mentre la conversazione proseguiva, Manfredi mantenne la calma e l’autocontrollo, aspettando il momento giusto per agire. I suoi occhi erano sempre attenti a ogni minimo movimento, pronto a reagire istantaneamente.

In quei momenti critici, il Re dimostrò il coraggio e l’abilità che lo avevano reso un sovrano rispettato e temuto. Sapendo di avere un avversario pericoloso di fronte a sé, Manfredi si preparò a sfidare il destino e a proteggere la sua vita e il suo regno da questa minaccia inaspettata.

Il cuore di Manfredi batteva veloce mentre affrontava quei uomini ,era chiaro che non erano contadini ,non erano nemmeno semplici soldati ,ma erano i famigerati mercenari germani .La sua grande esperienza nelle armi gli permetteva di agire senza esitazione, riuscendo a neutralizzare il gruppo di sette uomini prima che potessero scagliarsi contro di lui.

Con abilità e prontezza, Manfredi si avvicina a uno dei mercenari e con un movimento preciso ferisce gravemente il nemico alla gola. Senza fermarsi, si sposta rapidamente su un altro avversario, colpendolo con il pugnale al viso, mettendolo fuori combattimento.

Sfruttando la posizione vantaggiosa data dal fatto che era a cavallo, Manfredi lancia un potente calcio contro un terzo mercenario, causandogli una frattura alla schiena e rendendolo incapace di continuare la lotta.

Con abilità e rapidità, Manfredi sguaina la sua spada e, con un preciso colpo, trafigge la gola di due mercenari, uccidendoli all’istante. Quest’azione spaventa gli altri mercenari che, vedendo i loro compagni cadere a terra senza possibilità di reazione, decidono di mettersi in fuga.

Manfredi, con il cuore ancora in tumulto per la pericolosa situazione appena affrontata, sa che non può abbassare la guardia. Con il pugnale ancora in mano e la spada pronta all’uso, resta vigile, pronto a difendersi da eventuali altri nemici che potrebbero minacciare il suo regno. La sua abilità e coraggio lo hanno aiutato a respingere l’attacco, ma sa bene che il pericolo potrebbe tornare in qualsiasi momento.

Re Manfredi era una vera furia sul campo di battaglia, una forza della natura che incuteva timore nei suoi nemici e ispirava ammirazione nei suoi alleati. La fama che lo precedeva era completamente meritata, perché era davvero un uomo straordinario con un coraggio, una forza e una bravura nel maneggiare le armi che lo rendevano praticamente imbattibile.

I suoi occhi scintillavano con una determinazione ferrea, e il suo volto, solitamente sereno, si trasformava in una maschera di ferocia quando brandiva le sue armi. La spada, l’arma che meglio rappresentava la sua abilità e il suo valore in battaglia, sembrava un’estensione naturale del suo braccio. Con ogni fendente e parata, dimostrava una perizia senza eguali nel maneggiare l’arma.

Quando si lanciava in azione, era come se il tempo rallentasse intorno a lui. I suoi movimenti erano fluidi e precisi, e la sua abilità nel combattimento lasciava tutti a bocca aperta. Non c’era avversario che potesse resistere alla sua forza e alla sua maestria nel maneggiare le armi.

La sua presenza sul campo di battaglia era magnetica, e i suoi soldati si sentivano invincibili con lui al comando. Il suono delle sue armi che s’incontravano con quelle nemiche riempiva l’aria, e il suo grido di battaglia rimbombava tra le fila nemiche, spingendo i suoi uomini a combattere con ancora più ardore.

Re Manfredi non temeva la morte, perché sapeva di essere il migliore tra i guerrieri. Affrontava ogni sfida con coraggio e audacia, spingendosi sempre al limite delle sue capacità. La sua fama si era diffusa in ogni angolo del regno, e i racconti delle sue gesta eroiche alimentavano la leggenda di questo formidabile sovrano.

E così, con una grazia e una ferocia uniche, Re Manfredi si guadagnava il rispetto e l’ammirazione di tutti coloro che avevano il privilegio di vederlo maneggiare le armi. Era davvero una figura leggendaria, destinata a entrare nella storia come uno dei più grandi guerrieri e sovrani del suo tempo, grazie alla sua abilità e alla sua indomabile forza sul campo di battaglia.