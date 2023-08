“Lupo” a Vasto: altri tre ragazzi aggrediti la scorsa notte

VASTO – Ci risiamo. Tripla aggressione la scorsa notte sulla spiaggia di Vasto marina da parte del canide o presunto lupo che ormai purtroppo è diventato protagonista anche delle cronache nazionali. Lo riporta vastoweb.com.

Due ragazzi di 20 anni, uno di Vasto e uno di San Salvo, sono stati morsi agli arti inferiori mentre si trovavano in spiaggia intorno alle 2.10 della scorsa notte.

Il ragazzo vastese stava facendo rientro a casa nella sua abitazione lungo la Statale 16, all’altezza di via Grecale, dove qualche giorno fa già si è verificata un’altra aggressione. Si tratta di un giovane studente universitario e di un suo amico. Entrambi dopo l’aggressione sono andati in Pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Per loro 8 giorni di prognosi e profilassi antirabbica obbligatoria.

Al San Pio, poco dopo il loro arrivo, è giunto anche un ragazzo straniero morso a sua volta mentre si trovava in spiaggia all’altezza del lungomare Duca degli Abruzzi.