Manfredonia. Soccorsi ai cittadini d’estate, cittadino: “Vergogna, la politica se ne frega”

Manfredonia – “Vergogna” è l’urlo che dovrebbe emettere, quotidianamente, ogni cittadino. Una città allo sbando fino a meritare l’onta che pesa sull’intera collettività. Una città priva di una struttura ospedaliera degna di tale nome.

Una città che, nel periodo estivo, conta circa 80 mila abitanti e non ha a disposizione una ambulanza. Oggi 2 agosto 2023, alle ore 16,50 circa, in piazza Duomo, un ragazzo di quasi trent’anni si è accasciato a terra perdendo i sensi. Qualche cittadino è corso in suo aiuto cercando di rianimarlo e chiamando il 118. Dopo circa 15 minuti è stato contattato il 112 che, a sua volta contattava il 118. Il 118 dichiarava che un’ambulanza partiva da Monte Sant’angelo.

A distanza di circa mezz’ora il ragazzo si è ripreso, sembrava lucido e non mostrava segni “Anomali”. Un sollievo per i presenti che cercavano di rincuorarlo in attesa dell’ambulanza.

Ogni cittadino “per bene” si dovrebbe chiedere: come mai la nostra ridente cittadina è stata ridotta in questo modo; chi sono i responsabili; quanti di noi hanno contribuito alla devastazione?.

Dopo la catastrofe prodotta dallo stabilimento chimico, i nostri politici hanno preferito interrare i veleni e con essi le verità.

Verità scomode per loro che, invece di reagire in positivo, cercando di far partire un’indagine epidemiologica su l’intero territorio, considerato l’unicità del caso, hanno preferito interrare rifiuti e le verità scomode. Hanno preferito creare e alimentare discordie tra cittadini rimuginando le proprie carte per continuare a gestire il potere.

Mentre i cittadini si scontravano, i politici di allora decisero, deliberatamente, di smantellare l’efficiente struttura sanitaria di Manfredonia; un tempo riferimento per l’intero territorio. Una strutture sanitaria che, per il gravissimo evento, avrebbe dovuto trasformarsi in centro di eccellenza se avessero, scientemente, avviato una indagine epidemiologica e chiedere i danni ai responsabili del disastro. Hanno preferito occultare le verità e trasferire il potere a figli, nipoti e compari.

Questi, a loro volta, approfittando delle divisioni, che continuavano a lacerare il territorio, sono riusciti ad acquisire il potere consolidato dei loro padri, giocando sulla peluria di posti di lavoro che si era ricreata. Piuttosto che rigenerare un territorio devastato e ripristinare il giusto valore nel rispetto delle vocazioni che la natura le aveva donato, hanno deliberatamente deciso di aggravare la situazione consentendo la svendita e la colonizzazione selvaggia col nome “reindustrializzazione”.

I nuovi politicanti acquisita la delega, mentre organizzavano il nuovo assalto al territorio, consentivano il definitivo declino cella struttura ospedaliere, in modo che si potesse spegnere sul nascere ogni possibile velleità circa la difesa della salute e dell’ambiente.

I cittadini, presi per fame, delegarono in modo incondizionato ogni decisione sulle sorti del territorio e del suo futuro.

Lo sviluppo degli eventi è sotto gli occhi di tutti; una città di 60 mila abitanti, che nei periodi estivi raggiunge gli 80 mila, è priva di una struttura sanitaria degna di tale nome.

Pino Delle Noci