Migliori scrub corpo: TOP 10 più venduti

Ci sono molti modi per curare la pelle secca. Puoi usare lozioni e oli idratanti: l’effetto sarà rapido, ma di breve durata. Un metodo più efficace è trovare la radice del problema e affrontarlo direttamente. Questo è ciò che fa lo scrub per il corpo: non idrata la pelle, ma esfolia le squame secche, che danno una sensazione di ruvidità e tensione. È importante rimuovere il vecchio strato superiore dell’epidermide, così la pelle tornerà ad essere morbida e radiosa. Esfoliando regolarmente il tuo corpo, stimoli il naturale rinnovamento cellulare.

Inoltre, la maggior parte degli scrub include ingredienti aggiuntivi: oli naturali, essenziali ed estratti vegetali. Nutrono e idratano la pelle e spesso sono anche antiossidanti naturali, il che significa che salveranno la pelle dall’acne e da altre infiammazioni. Insomma, tutto questo dona un piacevole effetto rilassante, quasi come in una spa, solo che a casa. Inoltre, lo scrub per il corpo riduce la comparsa delle rughe. Tuttavia, tali risultati possono essere raggiunti solo con l’aiuto di formule veramente di alta qualità ed efficaci. La nostra valutazione ti aiuterà a scegliere lo scrub migliore!

The Body Shop British Rose Shower Scrub

Lo scrub per il corpo del marchio The Body Shop ha una speciale formula arricchita con estratto di rosa inglese, che non solo diffonde uno straordinario aroma floreale, ma si prende anche cura dell’epidermide, rafforzandola, migliorando il metabolismo cellulare e la microcircolazione e proteggendola dall’invecchiamento precoce. Inoltre, l’estratto di rosa tonifica e rafforza ulteriormente l’epidermide. Lo scrub leviga e ammorbidisce la pelle, fornendo una delicata esfoliazione delle cellule morte. Nella composizione – 95% di componenti di origine naturale.

Collistar Talasso Scrub Energizzante

Quando si parla dello scrub corpo migliore, non può mancare la formula di Collistar!

È incredibile, ma la preparazione contiene ben 90 tipi di sali di diversa granulazione! Con l’aiuto delle moderne tecnologie, sono stati accuratamente combinati tra loro e con una miscela di oli vegetali. Il tutto è completato da oli essenziali nella loro forma più pura, che rendono il prodotto ideale per la cosiddetta talassoterapia, cioè la terapia del mare.

Lo scrub è progettato per utilizzare gli effetti benefici dell’acqua e degli ingredienti marini, che migliorano significativamente non solo il benessere, ma anche le condizioni della pelle, rendendola setosa, morbida, liscia e più soda. Anche le sue condizioni migliorano, perché il prodotto elimina le imperfezioni.

Thalgo Indoceane Sweet and Savoury Scrub

Lo scrub per il corpo di Thalgo ha una consistenza cristallina a due fasi che combina sale marino, zucchero di canna e una varietà di oli vegetali, compresi gli oli essenziali. Il prodotto viene fornito con una spatola di plastica, con la quale puoi mescolare tutto in modo che la composizione diventi omogenea – questo dovrebbe essere fatto immediatamente prima dell’applicazione. Lo scrub deterge delicatamente, tonifica, nutre e ammorbidisce la pelle del corpo, lasciando un piacevole aroma floreale-fruttato.

Weleda Birken Dusch-Peeling

Il gel-peeling alla betulla naturale al 100% è lo scrub corpo migliore di Weleda ed è in prima linea da diversi anni. Tutto grazie alla sua composizione super ponderata, che include tensioattivi zuccherini naturali, giovani foglie di betulla frantumate, particelle di carnauba e cera d’api, oltre a oli ed estratti vegetali. Questo mix esfolia delicatamente la pelle, restituendole tono, elasticità e levigatezza.

Equilibra Scrub Salino Tonificante Energizzante

Questo scrub è uno speciale mix di sale marino, oli naturali ed estratti vegetali che esfolia, leviga e nutre la pelle. I cristalli di sale marino assorbono efficacemente i liquidi in eccesso, l’olio essenziale di arancia e il mentolo donano un senso di benessere e relax e l’olio di semi d’uva nutre e rende la pelle elastica. Completano la formula gli estratti di Centella, Ippocastano, Edera e Aloe Vera, che hanno un profondo effetto nutriente ed elasticizzante e un’azione drenante, tonificante e rinfrescante.

Elizavecca Milky Piggy Greentea Salt Body Scrub

Come lo scrub corpo migliore sul mercato coreano, Elizavecca Body Scrub fornisce una cura completa della pelle: lucida delicatamente e rimuove le rugosità in modo molto efficace.

Il prodotto contiene sostanze che migliorano il rinnovamento cellulare, guariscono le ferite e rianimano la pelle. L’estratto di cacao consente di normalizzare le secrezioni delle ghiandole sebacee, il tè verde agisce come antiossidante e la glicerina leviga le rughe.

Le donne che hanno già utilizzato questo scrub notano che consente di uniformare i contorni del corpo. Procedure regolari con la sua partecipazione preparano la pelle per la depilazione e l’abbronzatura.

Académie Jungle Tropicale

È un piacere usare lo scrub allo zucchero e sale con estratto di papaia e semi di chia di Académie. Il prodotto viene rilasciato in formato gel, ma si emulsiona nel latte più delicato e allo stesso tempo rinnova la pelle, la idrata e la rende liscia. A proposito, si consiglia di applicarlo sulla pelle asciutta, iniziando dai piedi e spostandosi lentamente sempre più in alto, e infine risciacquare con acqua tiepida.

Babor SPA Shaping Peeling Cream

Non appena si apre il tappo dello scrub corpo migliore di Babor, si avverte un elegante aroma di mimosa, cedro, arancia e muschio. Successivamente, la texture cremosa con particelle di cellulosa esfoliante naturale attira l’attenzione su di sé, che deterge e ammorbidisce la pelle, e contribuisce anche a una penetrazione più profonda degli ingredienti nutrienti della cura del corpo successiva.

Garnier Gommage Beauté Absolue

Come parte della formula – 4 preziosi oli: argan, macadamia, rosa muschiata e mandorla dolce, che si prendono cura della pelle: la nutrono, la rendono morbida ed elastica. Inoltre, i semi dell’albero Cupuaçu fungono da componenti peeling. Lo scrub esfolia delicatamente le cellule morte della pelle, lasciando una protezione invisibile sulla superficie del corpo.

Clarins Aroma Body Tonic Sugar Polisher

Se anche stai cercando lo scrub corpo migliore, dai un’occhiata alla collezione del marchio Clarins! Tonic è uno scrub per il corpo composto al 99% da ingredienti naturali. Gli oli di nocciola, menta piperita, geranio e rosmarino sono preziosi ingredienti che “ravvivano” la pelle spenta e disidratata. Il prodotto deterge perfettamente, rinfresca, nutre e tonifica, rendendo la pelle vellutata ed elastica. (nota stampa)