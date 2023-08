Pagamento Tosap nei comparti di Manfredonia. Residenti: “Prima i servizi che ci spettano”

Mercoledì 2 agosto 2023. Per discutere del pagamento della Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), come concordato nei giorni scorsi, una delegazione dei residenti nei nuovi comparti edilizi ha incontrato a Palazzo san Domenico l’assessore Antonia Lauriola (con delega alle risorse finanziarie e programmazione) e l’ing. Giuseppe Di Tullo, dirigente del V Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, (ad interim) Dirigente amministrativo della Polizia Locale”, (ad interim) Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile e Servizio di Protezione Civile.

I residenti hanno riferito che, nei nuovi comparti edilizi, le opere di urbanizzazioni non sono ancora terminate o comunque non sono state prese in carico dal comune. Comune che, in precedenza, aveva assegnato tali aree ai diversi consorzi affinché realizzassero le opere.

La delegazione ha anche rammentato che le amministrazioni comunali hanno sempre negato la possibilità che vengano erogati alcuni importanti servizi in favore dei cittadini che vi risiedono, in quanto i comparti CA risultano ancora aree di cantiere.

In tale scenario, la delegazione ha rappresentato la costernazione generale dei residenti per i rilevamenti effettuati da personale comunale finalizzati alla riscossione della Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).

In particolare, i residenti ritengono che manchi il presupposto per l’applicazione del tributo in quanto non si occupa un’area pubblica se la stessa è stata assegnata ad un consorzio privato. Ma anche che è ingiusto pagare se sono incomplete le opere pubbliche su cui si immette uscendo dalla propria proprietà.

Secondo l’ing. Di Tullo invece, tale presupposto ricorre (e quindi il tributo va pagato) in quanto le aree dei comparti, sebbene cedute ai consorzi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, restano aree pubbliche.

L’assessore Lauriola ha in seguito riferito che l’amministrazione emetterà un comunicato con cui inviterà tutti coloro che hanno un cancello che permetta l’accesso ad automezzi ed un taglio del marciapiede a regolarizzare la propria posizione rispetto alla Tosap.

I delegati non hanno fornito un riscontro normativo o giurisprudenziale efficace a contrastare la convinzione che ricorra il presupposto per l’applicazione del tributo. Ma gli stessi delegati hanno esternato quanto i residenti si sentono beffati dal dover pagare tutti i tributi seppur in assenza di importanti servizi che il comune dovrebbe erogare nella zona.

L’assessore Lauriola ha riferito che comune ed Ase sono in procinto di approntare un piano industriale per ridefinire i servizi e le relative modalità con cui vengono espletate, nonché l’estensione degli stessi ad altre zone della città non ancora servite.

I residenti hanno chiesto di essere parte attiva nella definizione dei servizi da estendere. Ma soprattutto, i residenti hanno rimarcato che, per non sentirsi beffati, il comune dovrebbe prima di tutto erogare i servizi mancanti in quelle zone e poi richiedere ai cittadini di regolarizzare la propria posizione per l’applicazione della Tosap.