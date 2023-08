Policlinico Foggia, piano triennale di PTFP: le richieste del sindacato autonomo

Foggia – Attraverso una nota stampa, le OO.SS. Autonome FIALS, NURSIND, NURSING UP e USB intervengono sulla polemica di questi giorni sulla approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno Personale (PTFP) presentato ed approvato dalla Direzione Generale del Policlinico di Foggia.

Intervengono non per difendere ma per esprimere una propria convinzione. A CGIL-CISL e UIL non è permesso esprimere considerazioni gratuite piene di sterile polemica e di significato. Dire che non viviamo la realtà del Policlinico e della condizione assistenziale determinatasi o che siamo distratti è offensivo e non è rispettoso nei confronti di chi

rappresentiamo e degli stessi dirigenti che si impegnano alle soluzioni.

Noi non siamo in polemica con alcuno.

FIALS – NURSIND – NURSING-UP ed USB esprimono la maggioranza degli operatori addetti nel Policlinico.

Nel merito comunichiamo di aver fatto proprio il lavoro del Tavolo tecnico costituito da tutte le OO.SS. presenti nell’Azienda e la Parte Pubblica, ribadendo le difficoltà rinvenienti dai limiti e dai vincoli che la Regione Puglia ha imposto nel predisporre il Piano dei Fabbisogno.

In riscontro al tema, queste OO.SS., in considerazione delle difficoltà che caratterizzano lo

stato organizzativo del Policlinico, ai vincoli e limiti di spesa imposti dalla Regione Puglia, hanno impegnato la Direzione Strategica a dare priorità agli argomenti che di seguito si elencano in attesa dell’allargamento delle disponibilità di bilancio:

• Procedere ad una riqualificazione in OSS del personale di supporto, già in servizio a tempo indeterminato ed in possesso del titolo abilitante;

• Disporre di equa distribuzione del personale idoneo e con limitazioni;

• Attivare avvisi pubblici per sostituzioni su assenze prolungate;

• Attivare l’istituzione della figura di Autista Soccorritore;

• Ridefinizione del fabbisogno dei tecnici di laboratorio biomedico e di

Radiologia.

Questa è la posizione del Sindacato Autonomo.