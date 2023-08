Ripescaggio in Serie B del Foggia, chiusa udienza presso il Tar

FOGGIA – Si è chiusa la prima parte dell’udienza presso il TAR del Lazio in merito ai ricorso presentati da Lecco, Reggina, Brescia, Perugia e Foggia per la partecipazione al prossimo campionato di Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si è chiuso il dibattimento per quanto riguarda la posizione del Lecco, con il Perugia e il Foggia come parti interessate a prendere il posto del club lombardo.

Il nodo, come noto, è rappresentato dalla tempistica con la quale la società del presidente Paolo Leonardo Di Nunno ha presentato la documentazione relativa all’impianto da utilizzare per le gare interne, con il club umbro capitanato da Massimiliano Santopadre che chiede il rispetto della ‘perentorietà dei termini’ e dunque la bocciatura della domanda d’iscrizione del club.

Infine il Foggia di Nicola Canonico che ha chiesto di subentrare al Lecco in quanto finalista dei playoff di Serie C.

La pubblicazione del dispositivo è attesa per la giornata di domani.