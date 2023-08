“Rispettiamo il Gargano, a Milano la figura dei disonesti per colpa di qualche furbetto”

«I prezzi per una vacanza in Puglia sono molto alti e molto più alti rispetto ad altre nazioni, quali la Grecia, l’Albania e altre. Una famiglia di quattro persone spende da un minimo giornaliero di 160 a un massimo di 500 euro. Troppo». Giulia Procino, referente di Adoc Puglia (associazione difesa orientamento consumatori), ha condotto un’indagine al fine di comprendere il motivo dello scarso afflusso sulle spiagge pugliesi da parte degli stessi abitanti e di quelli delle regioni limitrofe.

Dati alla mano emerge un quadro che provoca una domanda. I lidi segnalano un calo del 20 per cento di presenze che, inevitabilmente, si riflette anche su altri comparti legati strettamente al turismo. Ci sono differenze tra le varie zone turistiche pugliesi, ma la realtà è una: i prezzi sono alti.

L’Adoc è pertanto convita che «lo scarso afflusso di turismo in Puglia ed il calo delle presenze sia dovuta agli aumenti dei prezzi dei servizi turistici, accompagnati dalla difficoltà economica dovuta al caro prezzo che ha svuotato le tasche delle famiglie pugliesi.

La lettera

Sul tema ha scritto stamani una lettera a StatoQuotidiano.it il sig. Francesco Graziano, nato e residente a Milano, ma con il papà originario “del meraviglioso Gargano” dove Francesco appena può si “rifugia per fuggire da questa metropoli senza umanità”.

“Vengo subito al punto: stamattina ero al centralissimo bar di Via Del Torchio, in pieno centro milanese e sono stato testimone di una conversazione che mi ha chiamato in causa pur senza nominarmi. alcune attempate Signore discutevano animatamente tra loro, denigrando la regione più orientale d’Italia, facevano commenti poco gentili sui suoi abitanti, I quali, pur dimorando in posti meravigliosi non sono In grado di sfruttare la risorsa preziosa che hanno: “IL TURISMO”.

La mia attenzione è stata catalizzata quando ho sentito una di queste gentili signore affermare che a Vieste un ombrellone e due lettini pare costino 70 euro al giorno.

A quel punto sono intervenuto esaltando le bellezze del Gargano e invitando costoro a fare qualche ricerca in più, prediligendo posti gestiti da gente più onestà. Purtroppo non ho potuto ribattere sul senso civico di alcuni suoi abitanti però ho affermato a mia volta che i disonesti sono ovunque e che sarebbe sufficiente un minimo di ricerche in più.

Vorrei però ricordare ai signori (il minuscolo è voluto) gestori degli stabilimenti balneari oggetto di questa diatriba che il malcontento diffuso tra i villeggianti che per la prima volta si affacciano ad accarezzare l’idea di una vacanza in Puglia è tutt’altro che campato in aria.

a me dispiace molto che una regione tanto ricca di bellezze naturali e persone meritevoli debba essere messa in cattiva luce per colpa dei soliti furbetti.

Perché poi ‘il meridionale’ di cui si parla qui al nord non è il contadino onesto che ti vende i suoi prelibati prodotti ortofrutticoli oppure l’ottimo olio d’oliva bensì la cricca di questi disonesti. Per non parlare della cortesia”, conclude Francesco.