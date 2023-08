Sciscio: “Ho revocato delega a Daniele Cusmai dopo aggressione di un suo congiunto ad Azzarone”

Vico del Gargano – “Ho sentito stamane per le vie brevi il consigliere Cusmai che mi ha comunicato di non condividere la revoca dell’incarico assessorile e che sta valutando se restare o meno in maggioranza. In tale occasione ho rinnovato a Lui la mia stima personale, stima che non verrà mai meno, qualunque decisione lo stesso voglia assumere“.

E’ il passaggio delle comunicazioni del Sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio, durante il consiglio comunale del 27 luglio 2023, con la quale interviene sul proprio decreto n. 143 del 24 luglio 2023, con il quale ha “ravvisato la necessità di revocare la delega Assessorile al Consigliere Cusmai Daniele”.

“Tale decisione, di cui mi assumo tutta la responsabilità, è scaturita a seguito dell’evento accaduto la sera del 22 Luglio scorso”, spiega nelle sue comunicazioni il sindaco Sciscio.

“Tale evento ha visto il consigliere Azzarone vittima di un’aggressione personale e fisica da parte di un congiunto dell’Assessore Daniele Cusmai. I motivi dell’aggressione, da quanto emerso da informazioni da me assunte, riguarderebbero l’operato amministrativo del Consigliere Azzarone, evidentemente non gradito all’aggressore”.

“Proprio in ragione di tale invasione della sfera politico-amministrativo di un consigliere comunale e delle sue legittime prerogative funzionali, addirittura sfociate in un attacco fisico, hanno portato all’adozione dell’atto amministrativo Sindacale di revoca; a ciò si aggiunga che l’Assessore Cusmai, sino ad oggi non ha ritenuto di dover esprimere la propria solidarietà al collega consigliere di maggioranza ne si è dissociato dall’atto aggressivo prendendone le dovute distanze”.

“La permanenza in Giunta del consigliere Cusmai, per i motivi sopra espressi, avrebbe destabilizzato il pacifico operato dell’Organo esecutivo. Nell’immediatezza dell’accaduto ho espresso piena solidarietà al Cons. Azzarone, per quanto accaduto, solidarietà che rinnovo questa sera nella sede a ciò deputata, cioè quella del Consiglio comunale”, spiega Sciscio.

“Non ho consegnato ai social il mio pensiero sull’accaduto e la mia solidarietà al consigliere

Azzarone, in quanto ho ritenuto di doverlo fare personalmente anche perché la vicenda riguardava due consiglieri comunali”.

“La vita amministrativa in questi due mesi di mandato è stata pervasa, più da personalismi, che da personalità; il mio auspicio è che questo personalismi cessino immediatamente e lascino spazio alle personalità di ognuno di noi. Siamo stati eletti dal popolo per governare e non per discutere di cose inutili e futili. Auguro all’intero Consiglio comunale un sereno lavoro. Se la situazione non dovesse migliorare prenderò le mie personali determinazioni del caso”, scrive nelle sue comunicazioni il sindaco Sciscio.