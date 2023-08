Tradito e cacciato di casa dalla moglie, sceglie di farsi arrestare per droga

MILANO – Cacciato di casa dopo aver scoperto che la moglie lo tradiva, un 38enne originario dell’Ecuador nella notte ha deciso di farsi arrestare a Milano. E’ successo nella notte quando alla centrale operativa della questura è arrivata la telefonata dell’uomo, in cui lo stesso diceva di avere oltre 700 grammi di cocaina in uno zaino. Sul posto, in via dei Missaglia, sono intervenuti i poliziotti dell’ufficio Volanti.

A loro ha detto di custodire la droga per un altro uomo, di cui pero’ non ha fornito il nome.

Nel rispondere ad altre domande degli agenti il 38enne ha iniziato a raccontare la sua storia. Da qualche giorno era sprofondato in uno stato di depressione non solo per il tradimento ma anche per la scelta dei genitori della moglie di non prendere le sue parti e farlo andare via dall’appartamento in via Costantino Baroni in cui viveva con la famiglia di lei. Lo riporta l’agenzia AGI.