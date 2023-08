“Wonderland Summer Club”: a San Giovanni Rotondo Tananai, Gaia, Rhove e Andrea Damante

Un’estate ricca di grandi appuntamenti quella del Wonderland Summer Club, in programma al parco del papa di San Giovanni Rotondo dall’8 al 20 agosto.

Si inizia con al Festa della birra, prevista nei giorni 8-9-10-11 agosto, che offrirà la possibilità di degustare deliziose specialità culinarie presenti nei tantissimi stand… il tutto accompagnato con dell’ottima birra!Non mancheranno, inoltre, momenti di intrattenimento e musica:

– 8 agosto: cabaret con Gianni Ciardo e live music con Onde Radio Italia

– 9 agosto: cabaret con Santino Caravella e live music con l’Official cover band di Jovanotti

– 10 agosto: cabaret con Tommy Terrafino e live music con Drums

– 11 agosto: cabaret con Fabio e Dino e live music con B.Hopper’s

Ingresso gratuito a partire dalle ore 18.00.

Eventi attesissimi dai più giovani, poi, il Soliluna – Coachella Ex-perience, il 12 agosto, con djset di Andrea Damante, dj e producer siciliano pronto a far scatenare dalla consolle con tutti i suoi più grandi successi, tra cui “Follow my Pump”, e a seguire lo showcase di Rhove, giovane rap famoso per la sua “Shakerando”, tormentone della scorsa estate e ancora in alto nelle classificheitaliane. Poi, il 19 agosto, la città di San Giovanni Rotondo ospiterà il djset di Tananai, l’acclamato cantautore che ha conquistato il quinto posto al Festival di Sanremo con il brano “Tango” – disco di platino e stabile nella Top5 di Spotify Italia – e Gaia, vincitrice di Amici 2020, conosciuta dal pubblico per i brani Estasi, Chega, Coco Chanel e Fucsia.

“Ogni anno è una nuova sfida per noi – fanno sapere gli organizzatori del Wonderland–. Portare nella nostra città artisti di alto livello, regalare ore di spensieratezza ai giovani e giovanissimi, ma più in generale a diverse fasce d’età, far ballare e divertire, contribuire in qualche modo a rendere la nostra città un punto di riferimento di grandi nomi, ci rende orgogliosi. Siamo pronti a vivere questa estate al massimo e vi invitiamo ad unirvi a noi. Vi aspettiamo numerosissimi!”

Per entrambe le date, è previsto ingresso con ticket in prevendita, con possibilità di acquisto online ai link https://www.ticketsms.it/event/Soliluna-Fest-Parco-Del-Papa-2023-08-12 e https://www.ticketsms.it/event/nIZTj8cI oppure in formato cartaceo chiamando il numero di telefono 3406253342.