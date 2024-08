Buon compleanno Peppino. “testimonianza, memoria, attualità”

L’11 agosto saranno trascorsi 132 anni dalla nascita di Giuseppe Di Vittorio e a Cerignola, com’è ormai tradizione consolidata, si celebrerà la ricorrenza invitando la comunità alla riflessione su temi sociali d’attualità e a festeggiare ascoltando buona musica. “Testimonianza, memoria, attualità” è il tema dell’evento che si svolgerà a partire dalle 17.30 negli spazi di Palazzo Fornari (in prossimità del Piano delle Fosse) alternando proiezioni, dibattiti e live musicali.

Dopo i saluti istituzionali, si potrà assistere ai documentari Lo volevano bene pure le pietre di Chiara Cremaschi e Tracce di Rocco di Marina Resta. Il primo, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, è incentrato sulla figura di Peppino Di Vittorio e racconta cos’accadde a Cerignola il giorno in cui si seppe della morte del fondatore della Cgil, il 3 novembre del 1957, e le celebrazioni del primo anniversario del luttuoso evento, culminate con l’apposizione dell’alto rilievo a lui dedicato e donato dalla Federazione Mondiale dei Sindacati.

L’altro è un viaggio nella Basilicata seguendo le tracce di Rocco Scotellaro, che fu poeta, scrittore e meridionalista nei primi anni della repubblica sorta dalle ceneri del fascismo. Il dibattito che scaturirà dalla visione sarà animato da: Francesco Bonito, sindaco di Cerignola; Marcello Colopi, sociologo e autore del podcast Sotto il segno del no; Vito Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea; Antonella Morga, responsabile del Dipartimento Legalità e antimafia sociale, Costituzione e Antifascismo della Cgil Puglia; Pietro Fragasso, presidente della coop Pietra di Scarto; Giuseppe Perta, educatore della coop Un sorriso per tutti.

Al termine del dibattito, moderato da Serena Cazzolla dell’associazione Casa Di Vittorio, i live di Buva e Sandro Joyeux & Peppe Leone. Buva è il nome d’arte del cantautore cerignolano Valerio Buchicchio; Sandro Joyeux è anch’egli un cantautore, parigino d’origine, specializzato nel lavoro di ricerca sulle musiche e i canti popolari del Sud d’Italia e del mondo che a Cerignola si esibirà con il percussionista Peppe Leone. Nel corso dell’evento sarà possibile sottoscrivere la proposta di referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata presso i banchetti allestiti dai volontari del Comitato promotore “Sì all’Italia, unita – libera – giusta”.

L’evento è patrocinato dalla Città di Cerignola, il Consiglio regionale della Puglia, la Fondazione Di Vittorio e la Cgil Puglia, ed è realizzato in collaborazione con: Osservatorio Placido Rizzotto, Flai Cgil, FLC Cgil, Giovani Democratici Cerignola, Coop sociale Pietra di Scarto, Coop sociale Un sorriso per tutti e Centro Sociale Evangelico.

Associazione “CASA DI VITTORIO”

sede legale: Palazzo Municipale – Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (FG)

sede operativa: Palazzo Carmelo – corso Giuseppe Garibaldi, 13 – 71042 Cerignola (FG)

contatti: Giovanna Zunino, direttore associazione – 348.6016618