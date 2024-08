"Ciao Gugliè, grazie di tutto, non ti abbiamo dimenticato e mai lo faremo"

Il 2 agosto del 2016 ci lasciava un Grande Uomo Politico, una persona seria, onesta e che ha onorato fino all’ultimo giorno della Sua esistenza una parola bellissima che è la parola POLITICA.

Guglielmo Minervini era un politico VERO, uno di quelli che si impegnava al 100% per la propria Regione e per la sua gente, Guglielmo amava profondamente la sua terra, una terra a tratti, anzi no, spesso amare.

Guglielmo era uno stakanovista ed anche quando quella maledetta malattia lo debilitava era sempre in prima linea e disponibile per la sua regione.

Ho avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo ed anche di scontrarmi politicamente con lui, si perché anche lo scontro era una immensa fonte di crescita personale.

Abbiamo creduto insieme nel cambiamento, ci siamo scontrati sulle visioni ed abbiamo fatto sintesi perché l’obiettivo era ALTO, come diceva sempre Di Vittorio, dovevamo cancellare i ghetti e lo sfruttamento in questa provincia e per questo abbiamo speso tutte le nostre energie, abbiamo rinunciato a vacanze e svaghi sacrificando ogni istante del nostro tempo, non c’erano giorni, ore che non avesse come priorità il riscatto della dignità di tanti esseri umani sfruttati e costretti a vivere in condizioni disumane; questo è stato “Capo free-Ghetto off” un meraviglioso sogno di riscatto collettivo.

L’unico errore, se si può difinire così, è stato, interrompere inspiegabilmente, quel percorso, che era sperimentale e che solo portandolo avanti avrebbe dato i propri frutti.

Un percorso, ancora oggi, attuale perché partiva da uno studio approfondito (sotto tutti i punti di vista-lavorativo, della residenziali, sociale, economico e di mercato) della tematica dei migranti e dei ghetti.

“Capo free-ghetto off” mise intorno a un tavolo TUTTI i soggetti della filiera del pomodoro e chiamò ognuno a svolgere la propria parte per arrivare alla cancellazione dei ghetti, sconfiggere il caporalato, dare diritti generali a chi opera nel comparto agricolo agricoltori compresi; il percorso vedeva il sostegno politico ed economico della Regione Puglia, con tanto di certificazione etica, per le azienda che decidevano di stare nel percorso, con la promulgazione del marchio di qualità “EQUA PUGLIA”; fu un percorso complicato, faticoso e impegnativo; con alla base l’idea chiara di creare un MODELLO di tenuta e sviluppo del settore primario con un salto di qualità.

A questo percorso se ne affiocava un altro, che era quello della realizzazione di un eco-villaggio e l’implementazione dell’agricoltura ad alto impatto sociale, percorso che voleva dimostrare fattivamente che un’alternativa ai ghetti ed al caporalato, vi era e che una nuova agricoltura poteva essere sviluppata;

Questo è stato “Capo free-ghetto off” un sogno meraviglioso ed io oggi voglio dire a Guglielmo che fu il padre di questo progetto, GRAZIE per aver voluto condividere con me e con questa terra questo sogno bellissimo, come era solito salutare lui sui social: “ci risentiamo tra un po’”, io ti voglio salutare così “Ciao Gugliè, grazie di tutto, non ti abbiamo dimenticato e mai lo faremo……ci risentiamo tra un po’”.

Daniele Calamita, agronomo, sindacalista esperto di politiche sociali