Manfredonia (Fg). “Non è escluso che padre Pio abbia celebrato il battesimo di Domenico F. nato a Monte Sant’Angelo figlio di Lucia F. e Giuseppe Arena. Non è escluso che Francesco Morcaldi sia stato invitato a divenire padrino di battesimo. In merito esisterebbe una fotografia, che documenta quello che oggi affermo.

E’ in una cassetta di sicurezza. E come mi disse personalmente Fortunata, la figlia di Francesco Morcaldi, (nel marzo del 2012 pochi giorni dopo la morte di Lucio Dalla, ero li per un’inchiesta per il settimanale “Di Più”) in merito ai veri genitori biologici di Lucio Dalla mi disse: “la verità verrà fuori”.

E’ un dato: esistono documenti e le fotografie, insieme a quelle con padre Pio, sempre nella stessa cassetta di sicurezza sul Gargano, mostrano il piccolo Lucio Dalla, che ha tra le mani il suo primo clarinetto regalato da Francesco Morcaldi, mentre esiste una fotografia che mostra il piccolo Lucio Dalla con in mano la sua prima fisarmonica regalata da Giuseppe Arena. Morcaldi e Arena di Monte Sant’Angelo si conoscevano bene.

Ed avevano in comune un bambino: anche se figlio illegittimo, era tanto caro a loro, ma pure a padre Pio da Pietrelcina.

Il bambino che viene registrato con il nome di Domenico F. subito dopo esser venuto alla luce nell’albergo Firenze al centro del paese, dove risiedeva la sua madre biologica Lucia F. che ebbe una relazione amorosa con Giuseppe Arena, sposato, ma pieno di vitalità, tanto di prendersi carico del nuovo figlio.

Era il 4 marzo del 1943, presenti le 2 levatrici del paese (che facevano funzione quasi come un pubblico ufficiale, per legge immediatamente dovevano riferire al Comune la nascita del bimbo e registrarlo con il nome di Domenico e il cognome della sua mamma naturale) assieme alle due donne, anche Yole Melotti e sua sorella provenienti da Napoli.

Subito dopo il parto, la mamma non ha latte per sfamare il neonato, ragione per cui Giuseppe Arena prende l’auto prestigiosa della Principessa di Vico del Gargano, e trasporta in grande stile la donna e il loro figlio a Manfredonia (esiste nel momento in cui scriviamo un testimone oculare vivente del fatto): stinazione Arco Boccolicchio vicino al porto, c’è una donna che ha appena partorito un maschietto e si presta tramite pagamento ad allattare il piccolo Lucio Dalla.

Yole Melotti arriva nella casa di questa donna, e chiede di poter prendere quel bambino, la donna dice: “fai i documenti e te lo porti…” Dopo essersi recata al Comune chiedere l’adozione del neonato, ufficialmente e legalmente viene affidato alla famiglia Yole e Giuseppe Dalla, e viene registrato di nuovo al Comune di Bologna con il nome di Lucio e il cognome Dalla.

A Manfredonia c’è traccia della documentazione legale del passaggio e la consegna del neonato.

La storia tra poco verrà finalmente pubblicata con le fotografie e la storia vera raccontata in un libro scritto a 4 mani con chi è a conoscenza di tutti i particolari, che assieme alle fotografie racconteranno la vera storia e non rimanzi come fin ora è succeso.

La storia vera: quella che Lucio avrebbe sempre voluto raccontare, ma per diversi motivi era riservata, ma non segreta, lui andava, e ci sono testimoni oculari, al cimitero di San Giovanni Rotondo e quello di Monte, per trovare i suoi affetti: il suo padrino Morcaldi e il suo padre biologico Arena, e andava a trovare spesso anche padre Pio da Pietrelcina che era il suo confessore e Padre spirituale. Ma questa è un altra storia”.

di Giuseppe Saldutto autore della rivista nazionale “Padre Pio è con noi”