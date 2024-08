“Lo scivolo nel Parco Giochi della villa comunale è pericoloso”. Un padre “preoccupato”: “Intervenite”

Manfredonia. In villa comunale, uno spazio di gioco destinato a regalare svago ai bambini, uno scivolo presenta una condizione che potrebbe trasformare il divertimento in pericolo. La preoccupazione di un padre di famiglia, che ha deciso di farsi portavoce di questa problematica, evidenzia un rischio che non può essere ignorato.

Il punto di maggiore pericolo è rappresentato dal passaggio che collega i due punti dello scivolo. Questo passaggio, costituito da una corda con all’interno del filo di ferro, è gravemente usurato. Come dimostrano le fotografie, il filo di ferro è esposto e rivolto verso l’alto, una configurazione che potrebbe facilmente provocare gravi ferite sia ai piedi che ad altre parti del corpo dei bambini. L’usura della corda non è solo un problema estetico, ma un vero e proprio pericolo per l’incolumità dei piccoli frequentatori del parco.