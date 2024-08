Manfredonia. Il Consigliere comunale Giuseppe Marasco al servizio dei cittadini. Ecco come

Manfredonia, 2 agosto 2024 – In data odierna è stata protocollata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia una richiesta urgente di rifacimento del marciapiede situato su Viale Aldo Moro, civico 12. L’iniziativa è stata presentata dal Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, in rappresentanza del gruppo politico Fratelli d’Italia, con l’intento di segnalare le preoccupanti condizioni di deterioramento del marciapiede e di sollecitare un immediato intervento di ripristino.

La lettera indirizzata al Sindaco di Manfredonia evidenzia la presenza di numerose crepe, avvallamenti e dislivelli lungo il marciapiede, rendendo estremamente difficoltoso e pericoloso il transito pedonale. Marasco sottolinea come questa situazione non solo metta a rischio la sicurezza dei cittadini, ma rappresenti anche un ostacolo significativo per l’accessibilità delle persone disabili e anziane, vista l’assenza di una rampa per disabili.

“La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, probabilmente a causa delle radici degli alberi presenti”, scrive Marasco nella sua missiva. Il Consigliere ritiene fondamentale un intervento immediato per evitare ulteriori peggioramenti e per ristabilire la sicurezza e la funzionalità di una infrastruttura essenziale per la comunità. “Un rifacimento completo del marciapiede è indispensabile per la sicurezza e il benessere dei cittadini”, aggiunge.

Marasco riconosce l’impegno costante del Comune nel mantenimento e nella cura delle strade e delle aree pedonali, ma sollecita un’attenzione particolare a questa specifica problematica. Egli esprime fiducia nella sensibilità e prontezza d’azione dell’amministrazione comunale, augurandosi che la richiesta venga presa in considerazione con la massima urgenza e che si proceda al più presto con i lavori necessari.

“Sono convinto che il Comune, in virtù del suo impegno per il miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti, riconoscerà l’importanza di questo intervento e si farà carico delle spese necessarie”, conclude Marasco, auspicando una pronta risposta alla sua richiesta.

Questo appello arriva in un momento in cui la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture urbane sono temi di crescente rilevanza per la cittadinanza. La situazione del marciapiede di Viale Aldo Moro è emblematico di come piccoli interventi possano avere un grande impatto sulla qualità della vita quotidiana dei residenti.

Marasco, attraverso questa iniziativa, dimostra una volta di più il suo impegno a servizio della comunità, con l’obiettivo di garantire un ambiente urbano sicuro e accessibile per tutti. La richiesta protocollata sarà ora esaminata dalle autorità competenti, con l’auspicio che le operazioni di rifacimento possano essere avviate nel più breve tempo possibile per risolvere una situazione che non può più essere ignorata.

La lettera, firmata e datata 1 agosto 2024, è accompagnata da fotografie che documentano lo stato attuale del marciapiede, evidenziando chiaramente i danni strutturali e la necessità di un intervento urgente. La speranza dei cittadini è che le parole di Marasco possano tradursi in azioni concrete, migliorando così la vivibilità e la sicurezza delle strade di Manfredonia.

INFO

Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco fornirà gratuitamente, a chiunque ne abbia bisogno, un servizio di informazione e orientamento sui diritti dei cittadini in relazione al Comune e agli Enti pubblici.

I servizi per il cittadino riguardano le varie competenze e i settori dell’ente CIVILIS, tra cui:

Ambiente

Formazione

Politiche giovanili

Volontariato e associazionismo

Turismo

Promozione territoriale

Servizi sociali

Servizi alla persona

Attività produttive

E altro ancora

Questi servizi mirano a supportare i cittadini in diversi ambiti, fornendo assistenza e informazioni utili per accedere ai diritti e alle opportunità offerte dal Comune e dagli Enti pubblici.

