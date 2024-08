MANFREDONIA (FOGGIA) – Una nuova Ordinanza degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale è stata firmata dal Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca.

“Per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principiale del locale, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore, dal 02 agosto al 01 settembre 2024, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicale e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

– nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì alle ore 24.00 e venerdì alle ore 00.30, mentre nei giorni di sabato, fino alle ore 01.00 del giorno successivo, quest’ultimo orario da

applicarsi altresì per i giorni 14-15-16-28-29-30-31 agosto e 1° settembre, per tutte le aree residenziali, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, con

esclusione dell’utilizzo di impianti di dj set, pertanto con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non

eccedano la normale tollerabilità, dunque da concretizzarsi come musica da sotto fondo ad esclusione di quelle di cui al punto successivo;

– nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì alle ore 01.00, mentre nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 02.00 del giorno successivo, quest’ultimo orario da applicarsi altresì per i

giorni 14-15-16- 28- 29-30-31 agosto e 1° settembre, per le attività situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare del Sole, Siponto e lppocampo, in quanto zona con densità abitativa inferiore rispetto alle altre e con intensità turistica più elevata, sempre con gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità;

Salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi espressamente previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L. R. n° 3/2002 e ss.mm.ii. e dal vigente “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”.

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato. La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel

corso dell’anno solare.

Ordinanza MOVIDA n 6 del 02 08 2024_signed