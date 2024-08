Manfredonia. Ugo Galli: "Conflitti d’Interesse: garantire legalità nell’azione comunale"

“Nel corso della prima seduta consiliare, mi sono soffermato anche su questo aspetto, suggerendo al sindaco di estendere all’intera giunta l’ambito applicativo del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Si tratta di una decisione rilevante, poiché mira a rafforzare l’obbligo di evitare l’instaurazione, anche in via potenziale, di conflitti d’interesse tra i compiti assessorili e le rispettive attività professionali o imprenditoriali svolte, a titolo personale, da ciascun amministratore.

La legge vigente, in tema di enti locali, impone già di rimuovere alla radice tali conflitti all’atto dell’accettazione di una carica pubblica, quale quella di membro dell’organo esecutivo (assessore della giunta comunale). Pertanto, è necessario ed urgente garantire che tali conflitti non possano neanche ipotizzarsi, per attuare nei fatti legalità e trasparenza dell’azione comunale e restituire fiducia nell’istituzione.”

Lo dice in una nota Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.