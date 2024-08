FOGGIA – Il primo weekend di Agosto sarà un po’ meno caldo sull’Italia rispetto all’ultimo rovente periodo e ci sarà pure il rischio di acquazzoni su alcune regioni.

La bolla africana che ci ha tenuto compagnia tra la fine del mese di Luglio e l’avvio di Agosto, inizierà a smorzarsi ulteriormente favorendo non solo un lieve cedimento dello scudo anticiclonico ma anche un graduale calo delle temperature su valori leggermente più sopportabili.

Tutta colpa del passaggio di un fronte instabile tra Giovedì 1 e Venerdì 2 in discesa dal Nord Europa che provocherà una ferita nel campo anticiclonico con tanti temporali in particolare sulle regioni settentrionali. Anche durante il fine settimana, nonostante una rimonta dell’alta pressione, da Sabato 3 Agosto qualche insidia temporalesca ci sarà ancora specie sulle Alpi centro orientali, in Romagna in mattinata e sulle zone interne del Centro. Sulla Sardegna inoltre inizierà a soffiare il Maestrale a stemperare ulteriormente le temperature fin troppo roventi degli ultimi giorni. Più stabile altrove con tanto sole e temperature pienamente estive, seppur meno opprimenti rispetto alle ultime settimane.

Piogge previste per la giornata di Sabato 3 Agosto

La giornata di Domenica 4 Agosto inizierà nel segno della stabilità atmosferica, tuttavia col passare delle ore aumenterà la possibilità di locali temporali, a tratti anche di forte intensità e accompagnati da grandine. A maggior rischio saranno ancora una volta le zone montuose di Alpi e Prealpi centro orientali e l’Appenino; come capita spesso durante l’Estate si tratterà di brevi fenomeni, non in grado di rovinare l’intera giornata. Sul resto dell’Italia invece avremo più sole con valori termici previsti di nuovo in aumento in particolare sulle regioni tirreniche del Centro: a Firenze e Roma si potranno toccare punte massime fin verso i 34-35°C.

Questo potrebbe essere solo il preludio in vista della prossima settimana, quando una nuova pulsazione dell’anticiclone africano darà il via all’ennesima ondata di caldo. Vi terremo aggiornati.