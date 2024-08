FOGGIA – Approvato il nuovo Piano ospedaliero pugliese tra posti letto in più e l’istituzione dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). La giunta regionale guidata dal governatore Michele Emiliano ha dato il via libera al testo alla cui realizzazione aveva partecipato in maniera attiva anche l’ex assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese.

Una deliberazione tanto attesa quanto necessaria per dare nuova linfa e vigore al sistema sanitario, messo in estrema difficoltà dal periodo pandemico e da quello immediatamente successivo alla pandemia da Covid- 19. Nello specifico saranno 1.500 i nuovi letti all’interno delle strutture sanitarie pugliesi, pubbliche e private. Nuove disponibilità importanti, dopo che nel recente passato tutte le disponibilità erano state, per l’appunto, dirottate verso le Rianimazioni e i reparti di supporto.

L’attenzione ai Pronto Soccorso

Il nuovo Piano ospedaliero appena licenziato dall’esecutivo regionale guarda con particolare attenzione ai Pronto Soccorso, per ulteriori nuove postazioni per i malati, comprese tra dieci e 20 unità, negli ospedali di Barletta, Andria e Cerignola, e ai Dea di Secondo livello. Altri posti di Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, sempre sino al massimo di una ventina, saranno garantiti all’interno degli Enti ecclesiastici “Cardinale Panico” di Tricase in provincia di Lecce, “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, e Irccs privato accreditato “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

I reparti dedicati ai malati acuti otterranno 818 posti letto in più. Grande attenzione riservata poi alla Lungodegenza, con 212 postazioni aggiunte nei reparti dei vari ospedali di Puglia.

E ancora nuovo vigore quello assicurato alla Assistenza riabilitativa che dal nuovo Piano ospedaliero regionale si è vista assegnare 432 posti letto, 354 dei quali nelle strutture private, in aggiunta ai già esistenti.

Un passo importante, quest’ultimo, teso a velocizzare le dimissioni e ridurre la pressione sui reparti per “acuti. La delibera di giunta arriva così a dare nuove certezze al sistema sanitario regionale, nell’attesa che si giunga alla inaugurazione di nuove strutture ospedaliere come il “San Cataldo” di Taranto che avrà un totale di 713 posti letto e dell’avvio degli Ospedali di comunità.

Le altre novità

Altra novità prevista dal nuovo Piano ospedaliero è il via libera alla costituzione dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza. A decidere sulla nascita della struttura sarà chiamato a pronunciarsi il consiglio regionale. Areu Puglia sarà una Agenzia sovraterritoriale dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e gestionale, sottoposta alla vigilanza della giunta regionale, con compiti di gestione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria della Regione Puglia, nel rispetto della programmazione e delle direttive dell’ente regionale e del Dipartimento Promozione della salute.

Dalla neocostituenda struttura dipenderà a regime tutto il personale incardinato nel Sistema di Emergenza Urgenza. In particolare, fermo restando quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di accesso all’impiego nel Servizio Sanitario, tutto il personale impiegato nel servizio di Emergenza territoriale 118 avrà un rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario regionale.

Sarà il presidente della giunta regionale a procedere alla nomina, a capo della costituenda Agenzia, di un direttore generale, con le modalità e le procedure stabilite dalla normativa vigente. L’organizzazione ed il funzionamento di Areu Puglia saranno disciplinati da un atto aziendale adottato dal direttore generale entro 90 giorni dalla sua nomina e sottoposto all’approvazione della giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche della Salute.

Una volta operativa, l’Agenzia regionale sarà un fondamentale strumento per il coordinamento degli interventi e la gestione degli stessi, in un ambito quello della Medicina d’urgenza nel quale l’abbattimento dei tempi d’attesa per un intervento sanitario risulta essere spesso decisivo.