FOGGIA – Stop ai disagi, almeno fino al 9 settembre, nei collegamenti tra Campobasso e Foggia. E’ stata, infatti, riaperta la galleria Passo del Lupo sulla Strada Statale 17 “Variante di Volturara Appula”, in regione Puglia che era chiusa per lavori di manutenzione dal 14 maggio.

L’arteria in questione è l’unico collegamento rapido tra Foggia e Campobasso nonché snodo fondamentale che oramai da tempo è causa di numerosi problemi per gli automobilisti a causa delle continue chiusure.

Della questione è stato informato anche il ministro Salvini attraverso l’interessamento dell’eurodeputato molisano Aldo Patriciello.

La galleria è stata riaperta e resterà percorribile per tutto il mese per favorire l’arrivo di turisti ed emigrati che tornano in provincia di Foggia, per poi richiudere al traffico da settembre fino a novembre (dal 9 settembre all’11 novembre 2024).