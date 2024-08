Durante un recente viaggio sulla tratta Foggia-Manfredonia, Giordano ha riscontrato una criticità significativa: la necessità di prenotare i mezzi di trasporto con 48 ore di anticipo. Questa procedura, sebbene comprensibile dal punto di vista organizzativo, rappresenta un ostacolo non trascurabile per chi ha bisogno di viaggiare con urgenza o senza preavviso. Giordano ha espresso chiaramente questa problematica nel suo messaggio agli uffici delle Ferrovie del Gargano, sottolineando come una tale limitazione possa creare disagi notevoli per le persone con disabilità. Egli propone una soluzione pragmatica: stabilire alcune corse giornaliere, specialmente negli orari di punta, con mezzi attrezzati permanentemente per il trasporto di persone con disabilità.

La risposta delle Ferrovie del Gargano

Le Ferrovie del Gargano, attraverso una comunicazione ufficiale, hanno risposto riconoscendo la validità della segnalazione. L’azienda ha precisato che dispone di un numero adeguato di autobus attrezzati per la mobilità delle persone in carrozzina e che, salvo imprevisti tecnici, possono garantire un sufficiente numero di corse accessibili sulla tratta di interesse. Tuttavia, l’azienda ha ribadito l’importanza della prenotazione anticipata di 48 ore per garantire il servizio, pur riconoscendo implicitamente la necessità di migliorare l’accessibilità del trasporto pubblico.

La proposta di Giordano è chiara e incisiva: integrare stabilmente alcuni mezzi attrezzati nelle corse quotidiane, senza richiedere la prenotazione anticipata. Questa misura non solo semplificherebbe la vita quotidiana delle persone con disabilità, ma promuoverebbe anche una cultura dell’inclusività e dell’accessibilità nel servizio di trasporto pubblico. Implementare questa proposta richiederebbe un coordinamento efficace tra l’azienda di trasporto e le amministrazioni locali, oltre a un possibile investimento in risorse aggiuntive per garantire la presenza costante di mezzi accessibili. Tuttavia, i benefici sociali di una tale iniziativa sarebbero inestimabili.

Le istituzioni locali e le aziende di trasporto pubblico sono chiamate a rispondere a questo appello con apertura e disponibilità, considerando l’integrazione di mezzi accessibili come un passo fondamentale verso una società più inclusiva e giusta.