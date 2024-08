Vi ricordate di lei?

Valeria Giuva ci riempie di nuovo di orgoglio per aver vinto, insieme ad Alessandro Marchetti di Terni, il Concorso nazionale per la progettazione di un monumento/opera d’ arte dedicato al Cinema, bandito a maggio, dal Comune di Narni. Dopo aver visionato numerosi progetti presentati da professionisti di tutta Italia, la Commissione ha scelto come miglior progetto “*Limen*”, un intervento caratterizzato da un forte impatto visivo e da soluzioni estetiche accattivanti, che verrà inserito nel contesto urbano, al centro di una rotonda, a Narni Scalo.

La vittoria è stata annunciata durante la serata di apertura del XXX Anniversario del noto Festival ” le Vie del Cinema” di Narni, dove il progetto è stato presentato al pubblico, agli assessori e ai giurati del concorso, accompagnati dal sindaco. Il progetto prevede la creazione di un monumento ispirato alla visione e all’iter creativo del regista prima della realizzazione di un film, con l’obiettivo di diventare un punto di attrazione e rilevanza artistica per l’omonima via della città.