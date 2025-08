Addio a Ennio Corsico, il maestro che ha fatto della vita un dojo: "Ci hai insegnato a combattere, sempre"

Foggia – Il mondo del karate, dello sport, del lavoro e della vita sociale foggiana piange la scomparsa di Ennio Corsico, figura esemplare e indimenticabile per chiunque abbia incrociato il suo cammino. È stato il figlio Cristian ad annunciare questa mattina la sua morte con un breve e doloroso messaggio affidato ai social: “Ha smesso di soffrire”.

Corsico non è stato soltanto un dirigente aziendale di spessore – con un passato di rilievo all’interno dell’ex Amica di Foggia – ma soprattutto un maestro di karate nel senso più ampio e profondo del termine: guida sportiva, educativa e morale per intere generazioni. Con il kimono addosso o in giacca e cravatta, è sempre stato riconoscibile per l’equilibrio, la determinazione e la forza tranquilla con cui affrontava la vita e ogni sua sfida.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social e dei gruppi sportivi cittadini, scatenando una vera e propria ondata di commozione e testimonianze d’affetto. Tra i tanti messaggi, spicca quello di Enrico Tarolla, che ne ha ricordato l’impatto umano e sportivo: “Lo ricordo con grande affetto, dai miei esordi nel karate foggiano con allenamenti mirati nel kumite, di cui lui era un ottimo interprete. Ma soprattutto – ha scritto – nel 1984, quando mi trasferii con la mia famiglia sul Lago di Como, mi diede un consiglio che non ho mai dimenticato: ‘Mi raccomando, Pompeo, non smettere. Continua a praticare karate’”.

Anche Elio Di Summa, figura storica della Uisp, ha voluto omaggiare Corsico con parole cariche di gratitudine e stima: “Caro Ennio, carissimo amico mio, sei stato un compagno di viaggio in tempi difficili, un riferimento per chi crede nello sport per tutti, nei diritti, nella solidarietà, nell’ambiente. Hai seminato valori e formato generazioni, con la tua disponibilità e quel tuo proverbiale sorriso che ti rendeva unico”.

Ma è impossibile elencare tutte le testimonianze. “Oggi perdo un grande amico, un grande Maestro. Una persona squisita. Saluta Rino, sono sicuro che assieme porterete il karate anche in paradiso”, scrive un altro allievo e amico, evidenziando come Corsico fosse molto più che un tecnico: era un punto fermo, un faro per il mondo delle arti marziali e oltre.

Emblematico il ricordo del nipote, Alessandro Corsico, che ha racchiuso in poche righe l’eredità spirituale e morale del Maestro: “Mi hai insegnato disciplina, rispetto, coraggio, integrità. Dicevi sempre, soprattutto quando avevamo paura: ‘La miglior difesa è l’attacco’. Vedo ancora il tuo sorriso alla fine degli allenamenti, quando stremati sentivamo il tuo ‘yame’. Sei stato guida, padre, compagno e leader per tutti. Al lavoro sei partito dal basso e sei arrivato in alto, mostrando che è possibile farcela con impegno, senza mai rinunciare ai propri valori”.

Corsico era infatti anche un esempio di riscatto e determinazione nel mondo professionale: dirigente stimato, laureato lavorando, padre di famiglia e allenatore infaticabile, è riuscito a conciliarsi con umiltà e forza tra mille responsabilità, sempre con uno stile discreto ma profondo.

In tanti, oggi, piangono la scomparsa di un uomo che non si è mai tirato indietro, né nei momenti difficili, né nelle battaglie ideali, portate avanti con coerenza e fermezza. Sempre in prima linea, ma senza protagonismi.

In un tempo in cui si cerca spesso un esempio, Ennio Corsico lo è stato davvero. Senza proclami, ha mostrato con l’esempio che essere maestro significa trasmettere valori più che tecniche, costruire persone più che atleti, guidare senza imporre. E per questo, la sua eredità non si spegnerà con lui.

A Foggia, nel dojo come nella memoria collettiva, il suo nome continuerà a risuonare, forte e chiaro, come un kiai in mezzo al silenzio. Perché alcuni maestri non vanno via davvero: restano nei gesti, negli insegnamenti, nelle scelte di chi hanno formato.

