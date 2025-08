ANDRIA – Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi ad Andria, dove un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un’altezza di circa quattro metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione all’interno di un capannone industriale situato lungo via Trani, nella zona periferica della città.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – originario di Andria e identificato come classe 1963 – si trovava all’interno della struttura per eseguire interventi di manutenzione, quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. L’impatto è stato violento e ha provocato traumi di una certa entità, tali da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, allertati da alcuni colleghi e testimoni presenti al momento dell’incidente. Dopo aver prestato le prime cure sul luogo dell’accaduto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. I medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico, riservandosi di sciogliere la prognosi nelle prossime ore.

Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Andria. Insieme a loro, anche i tecnici dello SPESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), che stanno svolgendo gli accertamenti di competenza per verificare l’eventuale presenza di irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro.