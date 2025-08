MANFREDONIA, 2 agosto 2025 – A un anno dall’insediamento dell’amministrazione Lamarca, l’ingegnere Raffaele Fatone – volto noto della politica sipontina, già consigliere comunale e attuale presidente del Rotary Club Manfredonia – rompe il silenzio. Con uno sguardo lucido, Fatone analizza il bilancio del governo cittadino, traccia scenari futuri per il Movimento 5 Stelle e racconta il suo impegno civico tra associazionismo, giovani e legalità.

Un anno di Amministrazione Lamarca: “Tanta stima, ma gestione ordinaria”

Non si nasconde dietro le parole Fatone, che definisce il primo anno dell’amministrazione Lamarca “francamente ordinario, senza picchi né crolli”. Apprezza la figura del sindaco, per cui nutre “tanta stima”, ma lancia anche un monito chiaro: “È il momento di scrollarsi di dosso le dicerie legate alla scorsa campagna elettorale. Serve una netta presa di distanza da eventuali condizionamenti esterni e dalla vecchia politica”.

E sull’attuale squadra di governo, sulla Giunta? “L’assetto assessorile è importante, ci sono giovani promettenti”, dice, lodando in particolare la determinazione dell’assessore Schiavone e la competenza tecnica dell’assessore all’urbanistica Mansueto. Le priorità? “Pulizia, sicurezza e verde pubblico: dopo un avvio difficile, si vedono segnali incoraggianti. Prendiamo esempio da Vieste, che è decollata sotto la guida di Nobiletti”.

Il mancato “Campo largo” e la rinuncia alla candidatura a sindaco

Fatone conferma quello che per mesi è stato solo un sussurro nei corridoi della politica: “Sì, ero pronto a candidarmi a sindaco. C’erano le condizioni per una vittoria sicura con un campo largo che avrebbe unito centrosinistra, Movimento 5 Stelle e civiche”. Ma il progetto si è arenato per “interferenze” da parte di alcuni “soggetti della vecchia politica”, pochi ma influenti, che avrebbero creato “ambiguità e divisioni interne”, anche ai vertici del M5S. “A quel punto, ho deciso di fare un passo indietro. Avremmo rischiato di perdere libertà e coerenza politica”.

M5S Manfredonia: ripartenza e possibili ritorni. “Cosa ne penso di Tasso, Totaro e Ritucci”

Oggi Fatone guarda con fiducia al futuro del Movimento 5 Stelle a Manfredonia: “Il consigliere Totaro è un esempio: preparato, determinato, competente. Dobbiamo ripartire da qui”. E lancia una novità politica: è “probabile” il ritorno nel M5S di Antonio Tasso e Massimiliano Ritucci, due consiglieri che, secondo Fatone, rappresentano “un valore aggiunto in termini di correttezza e visione”. “Sarebbe un ritorno importante, anche per attrarre nuove forze civiche”.

E in vista delle regionali del 2025? “Escludo totalmente una mia candidatura, né con il M5S né con civiche. Ma Totaro avrebbe tutte le carte in regola. E Tasso? Se rientra ufficialmente, si faranno le dovute valutazioni. Il suo passato da parlamentare pesa”.

Tra associazionismo e giovani: “Il futuro è ora”

Fuori dai palazzi, Fatone continua a lasciare il segno nel tessuto civico della città. Dopo tre anni di pausa, ha riattivato Manfredonia Futura, associazione fondata nel 2013, da sempre al fianco delle famiglie in difficoltà. “Offriamo supporto legale, fiscale e tecnico gratuito. Non è un progetto politico, ma non escludo che in futuro possa diventarlo”.

Dal 2 luglio, è tornato alla guida del Rotary Club Manfredonia, per la seconda volta. “La prima esperienza era stata frenata dal post-Covid. Ora voglio fare rete con le altre associazioni e coinvolgere i giovani”. Tra i progetti in cantiere: educazione alla sicurezza stradale, lotta al cyberbullismo e iniziative ambientali come Plastic Rewarders. “Vogliamo far capire ai ragazzi che non sono il futuro, sono il presente della città”.

Candidarmi a sindaco? “Non escludo nulla, ma ora non ci penso”

E sul suo futuro politico? Possibile una sua candidatura a sindaco? “In questo momento, francamente, non ci penso. È prematuro. La politica è parte di me, ma serve tempo, idee e condivisione”. Il messaggio finale è per i cittadini: “Serve meno tifo da stadio e più partecipazione attiva. Solo così possiamo costruire una Manfredonia migliore”.

fotogallery