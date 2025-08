Fine settimana nel Gargano. Caldo intenso ma domenica rischio temporali

🌤️ Previsioni Meteo Gargano: Weekend tra Caldo Intenso e Rischio Temporali

Gargano (FG), 2 agosto 2025 — Il fine settimana sul promontorio del Gargano si presenta all’insegna della variabilità , con un mix di caldo intenso, cielo sereno e possibili fenomeni temporaleschi. Ecco nel dettaglio le previsioni aggiornate per sabato, domenica e lunedì, con l’ausilio dei bollettini ufficiali del Servizio Meteorologico e della Protezione Civile.

🔥 Sabato 2 agosto: Caldo Intenso e Sole Predominante

La giornata odierna sarà caratterizzata da cielo prevalentemente sereno, con qualche velatura nelle ore centrali. Le temperature massime raggiungeranno i 30 °C, mentre le minime si manterranno intorno ai 18 °C.

📢 Allerta Gialla per Onda di Calore

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta di livello giallo per temperature estreme, valida per il pomeriggio e la prima serata. Si raccomanda attenzione particolare agli anziani, ai bambini e ai soggetti fragili: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e mantenere una buona idratazione.

🌦️ Domenica 3 agosto: Variabilità e Rischio Temporali

Il meteo cambia volto domenica: dopo una mattinata ancora soleggiata, è previsto un aumento dell’instabilità atmosferica nel pomeriggio, con possibilità di brevi rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle aree interne e montuose del Gargano.

Temperature : massime in lieve calo, sui 27 °C , minime attorno ai 16 °C .

Venti : deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

📢 Allerta Gialla per Temporali (14:00 – 20:00)

Secondo MeteoAlarm, è attivo un avviso per fenomeni temporaleschi di intensità moderata. Si consiglia prudenza per chi è in viaggio o prevede attività all’aperto, specie nel tardo pomeriggio.

⛈️ Lunedì 4 agosto: Instabilità Persistente

La tendenza per l’inizio della settimana conferma la permanenza di condizioni instabili, con nuvolosità variabile e possibili rovesci sparsi nell’arco della giornata. Le precipitazioni saranno più probabili nel pomeriggio, con fenomeni localmente intensi.

Temperature : stabili, tra 26–28 °C le massime, 17–18 °C le minime.

Allerta Gialla per Temporali, in vigore dalle 02:00 alle 23:59.

📌 Conclusioni e Raccomandazioni

Il weekend sul Gargano sarà segnato da un’alternanza tra bel tempo e fenomeni instabili. Si raccomanda di:

Consultare regolarmente i bollettini meteo ufficiali .

Prestare attenzione alle allerte in corso , in particolare per chi prevede escursioni, gite in barca o attività outdoor.

Adattare l’abbigliamento e l’idratazione alle temperature elevate, soprattutto nella giornata di sabato.

Il promontorio garganico regala sempre paesaggi mozzafiato e esperienze uniche, ma un occhio al cielo e uno alla sicurezza non devono mai mancare.