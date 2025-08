Foggia, 2 agosto 2025 – Sale la tensione politica a Palazzo di Città dopo la pubblicazione del nuovo progetto istituzionale denominato “Il mio sito sicuro”, lanciato ufficialmente ieri sul portale del Comune di Foggia. A sollevare un coro di critiche è Fratelli d’Italia Foggia, che in una nota ufficiale ha parlato senza mezzi termini di “una deriva autoritaria” da parte dell’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo.

Secondo il partito di opposizione, il progetto, presentato come uno strumento per “garantire ai cittadini l’accesso diretto a informazioni ufficiali, verificate e sicure”, rappresenterebbe in realtà un grave attacco al pluralismo dell’informazione e alla libertà di espressione. “Mai, in decenni di democrazia locale – si legge nella nota diffusa dal coordinamento cittadino di FdI – si era assistito a un tentativo così esplicito di arrogarsi il diritto esclusivo di definire cosa sia vero e cosa sia falso”.

L’accusa: “Delegittimare l’informazione non allineata”

Il principale punto critico sollevato riguarda il rischio di trasformare la comunicazione istituzionale in un canale univoco e autoreferenziale, che – secondo Fratelli d’Italia – finirebbe col “delegittimare ogni voce critica o alternativa, etichettandola sbrigativamente come fake news”. Un approccio che il partito definisce “dogmatico”, in quanto eleva le dichiarazioni ufficiali dell’amministrazione a verità assoluta, riducendo di fatto il confronto democratico e alimentando un clima di sospetto nei confronti della stampa libera.

“Questo progetto – prosegue la nota – tradisce una profonda insicurezza politica: a meno di due anni dall’insediamento, la maggioranza si percepisce già accerchiata e contestata dalla cittadinanza. Rispondere al dissenso cercando di zittirlo anziché ascoltarlo è un segnale preoccupante”.

Il richiamo all’articolo 21 della Costituzione

Fratelli d’Italia richiama l’attenzione sull’articolo 21 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto alla libertà di pensiero e di stampa, sottolineando come il Comune disponga già di strumenti adeguati per garantire trasparenza e partecipazione civica, come la sezione “Amministrazione Trasparente” e l’“Accesso Civico Generalizzato”. “Non spetta alla politica stabilire cosa si possa o non si possa dire – ammonisce il partito – né decidere da quale punto di vista una notizia sia vera o falsa”.

L’appello: “Difendiamo il pluralismo, baluardo della democrazia”

Infine, FdI lancia un appello ai cittadini, alle associazioni, agli organi di stampa e alle istituzioni democratiche affinché vigilino su quella che definisce “una pericolosa tendenza alla censura e alla manipolazione dell’informazione”. “La libertà di pensiero e di parola – si legge nel comunicato – è un pilastro irrinunciabile della nostra democrazia e non può essere sacrificata sull’altare della propaganda”.

“Il mio sito sicuro”? Una trovata goffa, autoreferenziale e pericolosamente illiberale.

Dichiarazione del prof. Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia e segretario provinciale del movimento politico-civico Cambia. Con la campagna “Il mio sito sicuro”, l’amministrazione guidata a Foggia da Maria Aida Episcopo ha oltrepassato un limite che in una democrazia sana non andrebbe mai varcato: quello della verità a senso unico imposta dal potere.

Dietro l’apparente nobiltà della lotta alle fake news, si cela una strategia molto più opaca: bollare come inattendibili tutte le informazioni che non provengono dal Palazzo, isolare le voci critiche, indebolire il confronto pubblico e trasformare la comunicazione istituzionale in uno strumento di propaganda. E questo proprio oggi che abbiamo varato il nostro “Centro di Ascolto” con l’apertura della “Cassetta dei disservizi”, non possiamo assolutamente tollerarlo!

Non è il sito del Comune il problema. È la presunzione di chi governa di ergersi ad arbitro del vero e del falso, decidendo cosa i cittadini debbano leggere, sapere o credere. È una visione distorta e autoritaria della trasparenza, che scambia il diritto all’informazione con il controllo dell’informazione.

A chi governa diciamo: non si combattono le fake news oscurando il dissenso.

Non si costruisce la fiducia tappando la bocca a chi, come noi, denuncia i disservizi.

Questa campagna è il segno evidente di un’amministrazione in crisi di consenso, chiusa nel Palazzo e priva di ogni autocritica. Una giunta che invece di affrontare le critiche nel merito, le liquida come “notizie fuorvianti”. Ma la realtà è più testarda di qualunque comunicato stampa.

Foggia ha bisogno di verità diffuse, non blindate. Di pluralismo, non di conformismo. Di risposte vere, non di slogan rassicuranti.

CAMBIA continuerà a difendere lo spazio pubblico del confronto, della denuncia e della partecipazione libera. Non sarà certo un sito “sicuro” a renderci una città migliore.

Servono scelte coraggiose, competenza e rispetto per l’intelligenza dei cittadini.