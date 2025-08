Foresta Umbra, il cuore dimenticato del Parco del Gargano: il grido d’aiuto dell’ELDA Hotel

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Foresta Umbra (FG), 2 agosto 2025 – Nascosto tra i sentieri millenari e la fitta vegetazione del Parco Nazionale del Gargano, nel cuore della Foresta Umbra – sito riconosciuto dall’UNESCO – sorge l’ELDA Hotel, una struttura ricettiva che dal 2019 rappresenta un raro esempio di ospitalità sostenibile, radicata nel territorio e capace di offrire un’esperienza autentica e rispettosa della natura.

ELDA non è solo un hotel: è presidio culturale, punto d’incontro, simbolo di una visione del Gargano alternativa a quella balneare, fatta di lentezza, scoperta e immersione nell’entroterra. Aperto da aprile a novembre, con un flusso costante di turisti italiani e stranieri, contribuisce in modo attivo alla destagionalizzazione del turismo nella zona. Tuttavia, dietro l’apparente successo si nasconde una realtà complessa e, in molti aspetti, abbandonata.

Una sfida quotidiana nell’indifferenza istituzionale

Nonostante il ruolo cruciale che l’ELDA Hotel ricopre nel cuore del Parco, la struttura opera completamente in autonomia. Nessun acquedotto raggiunge la zona: ogni giorno sono necessarie due o tre autobotti d’acqua, a carico della gestione. Non esiste rete fognaria. Mancano bagni pubblici. L’infopoint e il museo risultano chiusi da anni. Il GiocoBosco è inutilizzabile, la piccola chiesa nei pressi è in stato di abbandono.

In assenza di alternative, centinaia di visitatori – spesso 300 o 400 al giorno – si rivolgono all’hotel per accedere ai servizi igienici, ricevere informazioni sul Parco, o semplicemente per trovare un punto d’acqua. Una pressione quotidiana che mette a dura prova la capacità di accoglienza della struttura e dello staff, già impegnati nella gestione alberghiera.

«Facciamo il possibile», si legge nel comunicato diffuso dalla direzione. «Ma non possiamo sempre soddisfare tutti. E quando capita di dover dire “non possiamo”, veniamo attaccati, aggrediti, trattati come responsabili di mancanze che non dipendono da noi».

Una proposta concreta: riconoscere il ruolo dell’ELDA Hotel

A fronte di questa situazione, la direzione dell’ELDA Hotel lancia un appello chiaro e costruttivo: essere riconosciuti come infopoint ufficiale del Parco, con la possibilità di offrire servizi igienici pubblici accessibili, ma solo con il necessario supporto logistico, economico e umano.

«Quando ci sono i riconoscimenti, ELDA viene sempre citato. Ma quando ci sono problemi da affrontare, restiamo soli. Sembriamo un figlio abbandonato: utile quando fa comodo, invisibile quando chiede aiuto».

Un invito rivolto con forza alle istituzioni locali, al Parco Nazionale del Gargano e agli enti preposti, affinché si apra un tavolo di confronto e si dia finalmente dignità a un presidio che, con dedizione e spirito di servizio, continua a garantire una presenza attiva e qualificata nella Foresta Umbra.

La Foresta Umbra merita di più

L’ELDA Hotel continuerà a esserci – assicurano i suoi gestori – con lo stesso amore e lo stesso senso di responsabilità che li guida dal primo giorno. Ma la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio naturale come la Foresta Umbra non possono poggiare solo sulla buona volontà di pochi.

L’appello è chiaro: “Mettiamoci attorno a un tavolo. Affrontiamo questa realtà. Insieme. Ora. Perché la Foresta Umbra merita di essere vissuta. E chi la tiene viva, merita di essere sostenuto.”