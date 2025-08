Frantoi oleari in attesa dei fondi PNRR: le associazioni chiedono tempi certi

Le principali sigle del comparto oleario – AIFO, Assofrantoi, FOA Italia e Frantoi Confartigianato – hanno presentato una richiesta congiunta di audizione alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, guidata dall’assessore veneto Federico Caner. L’iniziativa punta a fare chiarezza sullo stato di attuazione della misura del PNRR dedicata all’ammodernamento dei frantoi oleari.

Il Decreto MASAF n. 279219 del 21 giugno 2024 ha stanziato 100 milioni di euro a favore di oltre 516 beneficiari in tutta Italia, ma in molte Regioni le istruttorie delle domande di pagamento, comprese quelle per l’anticipo del 30%, non sono ancora concluse. Questi ritardi stanno bloccando l’avvio degli investimenti, impedendo ai frantoi di ricevere i nuovi impianti dalle aziende costruttrici.

La situazione è resa ancora più delicata dall’imminente inizio della nuova campagna olearia e dalla scadenza fissata al 31 gennaio 2026 dal Decreto n. 15068 del 12 gennaio 2024, termine ultimo per completare gli investimenti. Senza tempi certi, molte imprese rischiano di non rispettare le scadenze, compromettendo la modernizzazione degli impianti e la riuscita dell’intervento pubblico.

Con la richiesta di audizione, le associazioni mirano a un confronto costruttivo con le Regioni per verificare lo stato dei lavori amministrativi e superare le criticità procedurali.

“Le imprese hanno fatto la loro parte. Ora servono regole chiare e tempi definiti, perché le risorse arrivino davvero a chi ne ha diritto”, dichiarano i presidenti delle quattro associazioni, sottolineando l’impegno a collaborare con Regioni e Ministero per garantire fiducia, innovazione e sostenibilità al settore.