Gli egagropili sugli arenili di Siponto (denominati dalla marineria locale “Palle de ciocce” o “Palle de mere”)

Nel periodo autunnale, la pianta marina della Posidonia presente nel nostro Golfo, perde le foglie più vecchie che danno origine ad agglomerati sferici o ovali. Questi, si compattano, e modellati dalle onde e dalle correnti a mò di palle, si riversano sulle spiagge dopo le mareggiate. Nell’autunno, le foglie morte della Posidonia, sono sostituite da quelle giovani.

Gli egagropoli, che sono di colore marrone chiaro e di consistenza feltrosa, indicano la vicinanza di praterie di Posidonia oceanica. Quest’ultima, indispensabile per l’ecosistema costiero. La loro presenza, sulle spiagge indica che il mare è pulito e non è inquinato. Spesso ho fotografato, dopo le mareggiate di autunno, sugli arenili di Siponto, piccoli banchi di Egagropili, di grandi e di piccole dimensioni. Sono sicuramente oggetti, che incuriosiscono per la loro forma rotondeggiante perfetta, composti da tessuti fibrosi di Posidonia, pianta marina fiorifera.

Denominati in loco “palle de ciócce” (palle di asino) o “palle de mére” (palle di mare), gli egagropilI, poichè sono ricchi di cellulosa, possono essere utilizzati per vari scopi: sia a livello industriale e sia agricolo (come fertilizzante).

