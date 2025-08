Manfredonia Calcio a 5, cala il sipario: dopo 27 anni si chiude un pezzo di storia del futsal pugliese

Dopo ventisette anni di storia, sacrifici e successi, il Manfredonia Calcio a 5 chiude i battenti. Con la mancata iscrizione ai campionati per la stagione 2025/26 termina ufficialmente il cammino di una delle realtà sportive più longeve e rappresentative del futsal pugliese. Fondato nel 1998 con l’ambizione di dare visibilità e struttura al calcio a 5 sul territorio, il club sipontino è riuscito a portare la città sui parquet più prestigiosi d’Italia, raggiungendo la Serie A e diventando per diverse stagioni l’unica squadra pugliese nel massimo campionato nazionale.

Dal campionato di Serie C, passando per le promozioni, le trasferte infinite e le sfide con autentiche corazzate del futsal italiano, il Manfredonia C5 ha macinato migliaia di chilometri, portando con sé il nome della città in ogni angolo del Paese. Un progetto che ha visto crescere centinaia di giovani atleti, dalle prime categorie giovanili fino all’arrivo di autentiche star internazionali, diventando un punto di riferimento per tutta la provincia e spesso l’unica bandiera a livello nazionale.

In un messaggio diffuso dal club, non è mancato un ringraziamento sincero verso i giocatori, i tecnici, i dirigenti e i membri dello staff che in questi anni hanno indossato e difeso i colori biancocelesti con orgoglio, onore e rispetto. Un riconoscimento sentito anche a sponsor e partner che hanno investito risorse e fiducia per sostenere la crescita del movimento. Meno bene, invece, il ricordo verso chi – come sottolineato dalla società – ha anteposto interessi personali o ha abbandonato prematuramente la nave, contribuendo di fatto alla chiusura di una storia che, forse, avrebbe potuto scrivere ancora altre pagine.

L’annuncio della mancata iscrizione segna un colpo durissimo per lo sport cittadino. Dal 1998 al 2025, Manfredonia Calcio a 5 ha rappresentato passione, sacrificio, radicamento e una forte identità sportiva che ha saputo coinvolgere intere generazioni. Ora resta un’eredità fatta di ricordi, di emozioni e di un movimento che, seppur senza una maglia da difendere sul parquet, continuerà a vivere in chi, grazie a quei colori, ha imparato a crescere nello sport e nella vita.