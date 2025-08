Manfredonia Calcio, svelato lo staff tecnico dell’Under 17

Il settore giovanile del Manfredonia Calcio conferma la propria ambizione di crescita per la stagione 2025/2026, puntando su un mix di esperienza, competenza tecnica e profondo legame con il territorio. A guidare la formazione degli Allievi Under 17 sarà Michele Vergura, tecnico di lungo corso e volto noto del calcio locale. In carriera ha allenato diverse formazioni di Prima Categoria, tra cui Castriotta, San Giovanni Rotondo, Mattinata e Candela, accumulando un bagaglio tecnico e umano prezioso. Non mancano le esperienze in biancoceleste: Vergura ha infatti collaborato con mister Catalano, Baratto e Rufini, quest’ultimo tre anni fa in Eccellenza, oltre ad aver allenato le formazioni Juniores e Allievi Nazionali del club.

Accanto a lui ci sarà Franco Grasso, autentica istituzione per il calcio giovanile di Manfredonia. Con oltre trent’anni di attività, il mister, in possesso del patentino UEFA B, ha cresciuto generazioni di giovani calciatori, unendo qualità tecnica, umiltà e spirito educativo. Nella scorsa stagione Grasso ha guidato la formazione Under 15, portando a casa un ottimo campionato; oggi metterà la sua esperienza al servizio del gruppo U17, dando continuità a un lavoro che guarda al futuro con entusiasmo.

La nuova stagione del settore giovanile biancoceleste riparte dunque da figure che rappresentano appieno i valori del club: radicamento sul territorio, crescita tecnica e attenzione alla dimensione umana dei giovani atleti. Passione, esperienza e identità biancoceleste: le parole d’ordine che accompagneranno l’avventura dei ragazzi dell’Under 17 verso le nuove sfide del 2025/2026.