MANFREDONIA – Lunedì 5 agosto alle 19:30 il Chiostro di Palazzo San Domenico farà da cornice a UP!LOAD: Talenti Connessi, evento che accenderà i riflettori sul potenziale creativo e imprenditoriale delle nuove generazioni locali. Organizzato da POP Officine Popolari APS in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune, l’appuntamento rientra nel cartellone del Manfredonia Festival 2025 e si propone di stimolare idee, reti e progetti attraverso il racconto diretto di chi ha già trasformato un’intuizione in un’esperienza di successo.

Sul palco si alterneranno quattro protagonisti dell’innovazione:

Raffaele Salvemini , CEO della startup VIBRE, specializzata in neurotecnologie;

, CEO della startup VIBRE, specializzata in neurotecnologie; Beppe di Brisco , volto noto di TEDxFoggia;

, volto noto di TEDxFoggia; Max Brigida , founder di IT’S WEEK®;

, founder di IT’S WEEK®; Dario Prencipe, co-fondatore della fintech Sibill.

Tre di loro sono originari proprio di Manfredonia, a conferma – sottolineano gli organizzatori – del tessuto creativo e imprenditoriale che il territorio può esprimere quando trova sostegno e visione.

La serata sarà anche l’occasione per presentare due nuove startup nate grazie allo sportello comunale “Fare Impresa”, attivato dall’amministrazione per affiancare concretamente chi decide di investire sul proprio talento. Un risultato che conferma, sul piano pratico, l’impegno dell’ente locale nel promuovere cultura d’impresa e occupazione giovanile. «UP!LOAD è un canto polifonico di storie suggestive che apre al coro di chi voglia lasciarsi ispirare», spiega Saverio Mazzone, presidente di POP Officine Popolari. L’ingresso è libero: un invito rivolto a chiunque voglia lasciarsi contaminare da idee nuove, condividere percorsi e contribuire alla costruzione di un ecosistema locale più dinamico, aperto e innovativo.

UP!LOAD non si limita a raccontare successi: vuole accendere la curiosità, offrire esempi concreti, incoraggiare la nascita di reti tra giovani, professionisti e istituzioni. Un passo in più per fare di Manfredonia non solo una città d’arte e tradizioni, ma anche un laboratorio di idee che guardano al futuro.

Lo riporta manfredonianews.it