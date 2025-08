Manfredonia // Notizie in piazza //

Il 7 e l’8 agosto arriva Ecoè, un festival diffuso che trasformerà la città di Manfredonia in un laboratorio a cielo aperto, dove cura per l’ambiente, creatività e coinvolgimento attivo si incontrano per immaginare un nuovo modo di abitare il presente.

Spray the Future – creazione di un’opera di street art

Tutta un’altra carta – laboratorio del riciclo in collaborazione con Comieco

Attacchi d’Arte Contemporanea – spettacolo con Giovanni Muciaccia

Marenère Fest – musica e storie dal mare

(C’è) Vita nel Canneto – installazione di pannelli informativi lungo il canneto costiero del Lungomare del Sole

Spettacoli e intrattenimento per bambini

Un’iniziativa a cura dell’Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita, Comunità Energetiche, ASE e Bonifiche, guidato da Mariarita Valentino, all’interno del programma del Manfredonia Festival 2025.

«Con Ecoè vogliamo portare la sostenibilità fuori dalle aule e dentro la vita quotidiana delle persone, attraverso linguaggi accessibili come l’arte, il gioco, la creatività. È un progetto che parla alle famiglie, ai giovani, ai bambini, e lo fa in modo concreto e gioioso, con l’obiettivo di far crescere una cultura ecologica diffusa e partecipata», dichiara l’Assessora Valentino.