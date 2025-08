Manfredonia, Tanzillo al lavoro per rinforzare l’attacco: occhi puntati su Maletic e Babaj

Primo mese intenso alla guida dell’area tecnica per Massimo Tanzillo, nuovo direttore sportivo del Manfredonia Calcio. Conclusa la fase iniziale di valutazioni, il dirigente sipontino è ora concentrato su un nome in cima alla lista dei desideri per l’attacco biancoceleste: Marko Maletic. Il centravanti bosniaco classe ’93, di proprietà della Virtus Francavilla, rappresenta il principale obiettivo per completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Cinque. Contatti e trattative sono in corso, nella speranza di regalare al Manfredonia un giocatore di esperienza e fisicità che possa fare la differenza in area di rigore.

Non solo Maletic. Sul taccuino di Tanzillo figura anche Daniel Babaj, esterno offensivo classe 2004. Il giovane attaccante ha già vestito la maglia del Manfredonia due stagioni fa come under, lasciando un buon ricordo tra staff e tifosi. Nell’ultimo campionato di Serie D ha completato il suo percorso da juniores con la Fidelis Andria, confermandosi come profilo interessante in prospettiva. Intanto è stato definito il primo innesto per la linea difensiva. Si tratta di Lorenzo Biagioni, difensore centrale classe 2007 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Un investimento in prospettiva, che conferma la volontà del club di puntare anche su giovani talenti da valorizzare.

Il mercato biancoceleste è quindi in pieno fermento: Tanzillo continua a muoversi per consegnare a mister Pezzella una rosa equilibrata, competitiva e in grado di affrontare al meglio la prossima stagione.