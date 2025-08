Strage di San Marco in Lamis: “la mafia uccide due volte”. Fratelli Luciani, l’appello di Libera Foggia

Strage di San Marco in Lamis: la mafia uccide due volte. L’appello di Libera Foggia a otto anni dalla tragedia

SAN MARCO IN LAMIS – A quasi otto anni dalla tragica mattina del 9 agosto 2017, la comunità di San Marco in Lamis si prepara a ricordare Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti della violenza mafiosa. I due fratelli, cittadini onesti e profondamente legati alla loro terra, furono brutalmente assassinati nei pressi della vecchia stazione ferroviaria, nel cuore del Gargano, in un agguato che scosse l’intero Paese.

Quell’eccidio rappresentò uno spartiacque nella lotta alla mafia garganica, mettendo in luce un fenomeno a lungo sottovalutato dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica. La strage dei Luciani rivelò la spietatezza e la pericolosità dei clan locali, spingendo lo Stato ad avviare alcune delle più significative operazioni antimafia nella provincia di Foggia.

Ma, come spesso accade nei territori segnati da forti presenze criminali, l’oltraggio non si è fermato con la morte. Negli ultimi mesi, si sono moltiplicati – con sconcerto generale – i tentativi di infangare la memoria di Luigi e Aurelio, nel tentativo subdolo di gettare ombre su due figure simbolo di una cittadinanza onesta e resistente.

«La mafia – scrive il Coordinamento Provinciale di Libera Foggia – uccide due volte: la prima con le armi, la seconda sporcando la memoria delle vittime». Un affronto inaccettabile, che rende ancora più urgente la necessità di fare memoria pubblica e collettiva, riaffermando con forza i valori di giustizia, dignità e verità.

Per questo motivo, Libera Foggia rinnova l’invito alla partecipazione alla commemorazione ufficiale di sabato 9 agosto 2025, a partire dalle ore 8:00 presso la vecchia stazione di San Marco in Lamis, proprio nel luogo in cui avvenne l’agguato.

La giornata si aprirà con la celebrazione eucaristica, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e degli esponenti delle Istituzioni. Le conclusioni saranno affidate a Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, presenza costante e punto di riferimento nella lotta alle mafie.

Alla manifestazione hanno già confermato la propria adesione numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari, oltre ai presìdi di Libera della provincia di Foggia e a tante realtà associative del territorio.

«Essere in tanti, oggi più che mai – continua la nota di Libera – significa tenere accesa la luce che la morte di Luigi e Aurelio ha acceso su questo territorio. Una luce che ha costretto tutti a guardare in faccia la realtà, a reagire, a prendere posizione. Una luce che i clan temono, perché rivela la bellezza di una comunità che non si arrende e che crede in un futuro senza mafie».

Un appello accorato, dunque, rivolto a cittadini, giovani, famiglie e associazioni: partecipare è un dovere civile, un gesto di vicinanza ai familiari, ma soprattutto un segnale concreto che le mafie non appartengono alla nostra idea di comunità.